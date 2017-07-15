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11:06 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Движение транспорта в центре Москвы перекроют из-за Ночного забега

Ограничения будут действовать на Лужнецкой, Фрунзенской и Пречистенской набережных, а также на улице Лужники.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Движение транспорта перекроют в центре Москвы в ночь с 15 на 16 июля в связи проведением Ночного забега.

Во время загрузки произошла ошибка.

С 21:30 до 00:30 для автомобилистов закроют улицу Лужники. С 21:45 до 00:15 будет перекрыта Лужнецкая набережная, с 22:00 до 00:15 — Фрунзенская набережная, а с 22:10 до 23:55 — Пречистенская набережная.

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