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12:12 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе в городской двор прилетел пчелиный рой

14 июля жутковатая неожиданность ожидала жителей дома по улице Мусы Джалиля, 74 в Демском районе Уфы. Одно из ограждений возле клумбы облюбовал невесть откуда взявшийся и угрожающе жужжащий рой пчел.

«Что делать в такой ситуации, осы или пчелы — целый рой во дворе, а рядом — детская площадка», — сообщила Ксюша Малюк в группе «Демчане».

Пользователи соцсетей растиражировали это сообщение и нашлись компетентные специалисты, предположившие, что рой мог прилететь с чьей-либо пасеки. Горожанам, столкнувшимся с такой серьезной проблемой, посоветовали вызвать спасателей и лучше не приближаться к пчелам, чтобы не стать жертвой их нападения.

Впрочем, уже через пару часов после появления данного тревожного сообщения его автор написала в группе, что рой исчез — то ли насекомые улетели сами, то ли приехал профессиональный пасечник и забрал их.

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