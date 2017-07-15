В Уфе в городской двор прилетел пчелиный рой

«Что делать в такой ситуации, осы или пчелы — целый рой во дворе, а рядом — детская площадка», — сообщила Ксюша Малюк в группе «Демчане».

Пользователи соцсетей растиражировали это сообщение и нашлись компетентные специалисты, предположившие, что рой мог прилететь с чьей-либо пасеки. Горожанам, столкнувшимся с такой серьезной проблемой, посоветовали вызвать спасателей и лучше не приближаться к пчелам, чтобы не стать жертвой их нападения.

Впрочем, уже через пару часов после появления данного тревожного сообщения его автор написала в группе, что рой исчез — то ли насекомые улетели сами, то ли приехал профессиональный пасечник и забрал их.