В Уфе в городской двор прилетел пчелиный рой
14 июля жутковатая неожиданность ожидала жителей дома по улице Мусы Джалиля, 74 в Демском районе Уфы. Одно из ограждений возле клумбы облюбовал невесть откуда взявшийся и угрожающе жужжащий рой пчел.
14 июля жутковатая неожиданность ожидала жителей дома по улице Мусы Джалиля, 74 в Демском районе Уфы. Одно из ограждений возле клумбы облюбовал невесть откуда взявшийся и угрожающе жужжащий рой пчел.
«Что делать в такой ситуации, осы или пчелы — целый рой во дворе, а рядом — детская площадка», — сообщила Ксюша Малюк в группе «Демчане».
Пользователи соцсетей растиражировали это сообщение и нашлись компетентные специалисты, предположившие, что рой мог прилететь с
Впрочем, уже через пару часов после появления данного тревожного сообщения его автор написала в группе, что рой исчез — то ли насекомые улетели сами, то ли приехал профессиональный пасечник и забрал их.