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11:19 (мск), источник: Publika.md

Погода на выходные: синоптики обещают и солнце, и дожди

На выходные в стране будет хорошая погода. Сегодня температурный максимум составит 26 градусов. Ожидается переменная облачность.

Источник: Publika.md

Вечером местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

В Бричанах и Сороках воздух прогреется до 21 градуса, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве столбики термометров поднимутся до отметки +23. В Кишинёве и Тирасполе — до 24-х. В Леове — до 25-ти. В Комрате и Кагуле будет 26 градусов по Цельсию.

В последующие дни станет прохладнее. В столице температурный максимум составит 22 градуса. Ночью будет до плюс 11. В воскресенье ожидаются дожди с грозами.

Пасмурная погода стоит на курортах. В Одессе 24 градуса, в Констанции — 26, в Варне — на градус больше. В Барселоне воздух прогреется до 29 градусов, в Будве столбики термометров поднимутся до 31-го по Цельсию.

В Анталье ожидается 34 градуса, в Ницце — 27. В Салониках будет плюс 29. На египетском побережье воздух прогреется до 40 градусов.

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