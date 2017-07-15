Президенту РТ представили талисманы WorldSkills Kazan 2019
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). На казанском Сабантуе Президенту Татарстана Рустама Минниханова представили талисманы WorldSkills Kazan 2019.
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). На казанском Сабантуе Президенту Татарстана Рустама Минниханова представили талисманы WorldSkills Kazan 2019.
Это два маскота с татарскими именами Алмаз и Алтын. Они представляют собой фигуры мальчика и девочки, преуспевших во всех областях благодаря собственным талантам.
Организаторы чемпионата рабочих профессий отмечают, что талисманы задумывались и как образец для молодых профессионалов, и как собирательный образ всех участников WorldSkills.
«Во-первых, мы хотели подчеркнуть национальный колорит мероприятия, ведь чемпионат мира будет проходить в Казани.
В конкурсе по разработке талисмана победил 27-летний архитектор из Самары Максим Овчинников, ему же и достался главный приз в размере 100 тыс. рублей. Позднее концепция была доработана, и у
У талисманов есть своя легенда: они преуспевают во всех областях науки, техники и искусства и вместе преодолевают трудности в постижении новых компетенций. Отметим, слоган чемпионата — «Будущее в твоих руках».