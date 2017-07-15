Президенту РТ представили талисманы WorldSkills Kazan 2019

Источник: ИА Татар-информ

Это два маскота с татарскими именами Алмаз и Алтын. Они представляют собой фигуры мальчика и девочки, преуспевших во всех областях благодаря собственным талантам.

Организаторы чемпионата рабочих профессий отмечают, что талисманы задумывались и как образец для молодых профессионалов, и как собирательный образ всех участников WorldSkills.

«Во-первых, мы хотели подчеркнуть национальный колорит мероприятия, ведь чемпионат мира будет проходить в Казани. Во-вторых, имена Алмаз и Алтын (что переводится как “золото” с татарского) символизируют совершенство в навыках, ведь бриллианты и золото — самые ценные материалы в мире, а “Ювелирное дело” — одна из компетенций предстоящего чемпионата по профессиональному мастерству», — отметил заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Эмиль Губайдуллин.

В конкурсе по разработке талисмана победил 27-летний архитектор из Самары Максим Овчинников, ему же и достался главный приз в размере 100 тыс. рублей. Позднее концепция была доработана, и у символа-мальчика появилась сестра-близнец. По словам организаторов чемпионата, главные черты маскотов — это любопытство, трудолюбие и пытливый ум.