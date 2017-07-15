Маршруты пригородных автобусов в Краснодаре объединят
С 17 июля намечено частичное слияние маршрутов, обслуживающих пригородную станицу Елизаветинскую, ради оптимизации маршрутной сети краевого центра.
С 17 июля намечено частичное слияние маршрутов, обслуживающих пригородную станицу Елизаветинскую, ради оптимизации маршрутной сети краевого центра.
Маршрут № 130, курсирующий между Бальнеолечебницей и поселком Белозерным, закроют. А схему маршрута № 138А изменят — он будет идти через станицу Елизаветинскую по проспекту Энергетиков, улицам Степной и Восточной, следуя от НСТ «Берег Кубани» к Бальнеолечебнице.
Интервал движения автобусов на этом маршруте планируется сократить до 15−20 минут, сообщили в
Напомним, с понедельника автобусный маршрут № 62, по которому автобусы следуют от «Красной площади» до улицы