Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-депутат Рады: Ситуация на границе с Крымом — критическая
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
Как изменился Улюкаев с момента задержания
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Бунт природы — климатическая война с человечеством Изменения глобального климата: естественный процесс или влияние геоинженерных технологий?
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности»
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Путин вмешался в постройку атомного ледокола из-за Украины – СМИ
«Россия на крючке»: эксперт о планах США по Крыму
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
Туск: Украина может потерпеть поражение от самой себя
Суслов о планах США по Крыму: РФ на крючке надолго
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12«Мать Ганга»
13:53 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Маршруты пригородных автобусов в Краснодаре объединят

С 17 июля намечено частичное слияние маршрутов, обслуживающих пригородную станицу Елизаветинскую, ради оптимизации маршрутной сети краевого центра.

Маршрут № 130, курсирующий между Бальнеолечебницей и поселком Белозерным, закроют. А схему маршрута № 138А изменят — он будет идти через станицу Елизаветинскую по проспекту Энергетиков, улицам Степной и Восточной, следуя от НСТ «Берег Кубани» к Бальнеолечебнице.

Интервал движения автобусов на этом маршруте планируется сократить до 15−20 минут, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Добиться этого смогут, добавив на маршрут четыре автобуса средней и большой вместимости.

Напомним, с понедельника автобусный маршрут № 62, по которому автобусы следуют от «Красной площади» до улицы Восточно-Кругликовской, продлят до улицы Генерала Трошева. На него также направят четыре дополнительных автобуса, за счет чего время ожидания не будет превышать 6−7 минут.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Знаменитый российский актер скончался на 52-м году жизни
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
«Грузинские авиалинии» прокомментировали решение Минтранса 
В РФ рассказали об изменении требований сирийской оппозиции
Тони Блэр считает необходимым остановить Брекзит
СМИ узнали об аресте двух полковников ФСБ за взятку
«Спартак» впервые выиграл Суперкубок России по футболу
Минобороны объявило о завершении весенней призывной кампании
В ФРГ подтвердили гибель двух немецких граждан в Египте
Спорт
«Спартак» пишет историю: красно-белые впервые взяли Суперкубок После встречи, однако, обсуждались судейство и организационные просчеты, а не ход игры
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам Ради главной роли в боевике «Взрывная блондинка» актрисе пришлось выдерживать невероятные физические нагрузки
Недвижимость
5 волшебных свойств синего цвета в интерьере
Названы самые комфортные для жизни российские города
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Переселенцам из хрущевок готовят налоговые льготы
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь