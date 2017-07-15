Маршруты пригородных автобусов в Краснодаре объединят

Маршрут № 130, курсирующий между Бальнеолечебницей и поселком Белозерным, закроют. А схему маршрута № 138А изменят — он будет идти через станицу Елизаветинскую по проспекту Энергетиков, улицам Степной и Восточной, следуя от НСТ «Берег Кубани» к Бальнеолечебнице.

Интервал движения автобусов на этом маршруте планируется сократить до 15−20 минут, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Добиться этого смогут, добавив на маршрут четыре автобуса средней и большой вместимости.