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11:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Шотландский остров выставили на продажу за 5,6 миллиона долларов

Остров Алва в архипелаге Внутренние Гебриды у берегов Шотландии выставлен на продажу по цене в 4,25 миллиона фунтов стерлингов (около 5,6 миллиона долларов). На нем есть особняк, церковь, ресторан и другие объекты недвижимости. Площадь земельного владения — более 1800 гектаров.

Источник: Reuters

Об этом сообщает The Telegraph.

На острове есть особняк, церковь, ресторан и восемь других объектов недвижимости — коттеджи и охотничий домик. Площадь земельного владения — более 1800 гектаров. Длина острова — 12,07 километра, ширина — 4,02 километра. С 1945 года им владеет семья Ховард. Продажа осуществляется агентством недвижимости Knight Frank.

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Остров послужил вдохновением для поэмы английского писателя Вальтера Скотта «Властелин островов» (1815). На Алве жил знаменитый исследователь Африки и миссионер Давид Ливингстон (1813−1873). В 1950 году его посетила принцесса Елизавета (будущая королева Елизавета II) на борту королевской яхты «Британия». В настоящее время население острова составляет 11 человек.

На территории живет большое количество птиц: канюки, беркуты, орланы-белохвосты, бекасы, тетерева, фазаны, вальдшнепы и многие другие. Из млекопитающих имеются олени, кролики, зайцы, выдры, горностаи и ежи. На острове не водятся змеи, единственная зафиксированная рептилия — веретеница.

Внутренние Гебридские острова (Inner Hebrides) — архипелаг у западного побережья Великобритании, восточная часть Гебридских островов. Состоит из 36 обитаемых и 43 необитаемых островов.

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