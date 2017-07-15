В Сибири нашли улицу с самым длинным названием в России

«Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов для организации крестьянского хозяйства» — так звучит полное имя улицы, состоящее из 15 слов или 132 знаков без пробелов, — сообщил «РГ» главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. — Такое название ей было присвоено 4 мая 2016 года. Здания по этому адресу расположены в Бердске в микрорайоне Юго-Западный.

Впрочем, горожане, проживающие на улице-рекордсменке данному факту не рады. Жители расположенных здесь домов судятся с городской администрацией, требуя присвоить их жилью более удобные адреса.

— Мы приехали сюда из Иркутской области после выхода на пенсию. Купили участок с домом, сделку сопровождал юрист, ничто не предвещало проблем. Теперь же не можем ни пенсию на этот адрес оформить, ни за границу выехать — в паспорте так и записали наш адрес из 15 слов и 131 буквы вместо улицы, а в необходимые бланки УФМС такая тирада не входит, — рассказала «РГ» местная жительница Марина Алексеева.