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14:22 (мск), источник: "Российская газета"

В Сибири нашли улицу с самым длинным названием в России

Название улицы в городе Бердске, состоящее из 15 слов, признано самым длинным в стране. Данный факт официально подтвержден Книгой рекордов России.

«Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов для организации крестьянского хозяйства» — так звучит полное имя улицы, состоящее из 15 слов или 132 знаков без пробелов, — сообщил «РГ» главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. — Такое название ей было присвоено 4 мая 2016 года. Здания по этому адресу расположены в Бердске в микрорайоне Юго-Западный.

Впрочем, горожане, проживающие на улице-рекордсменке данному факту не рады. Жители расположенных здесь домов судятся с городской администрацией, требуя присвоить их жилью более удобные адреса.

— Мы приехали сюда из Иркутской области после выхода на пенсию. Купили участок с домом, сделку сопровождал юрист, ничто не предвещало проблем. Теперь же не можем ни пенсию на этот адрес оформить, ни за границу выехать — в паспорте так и записали наш адрес из 15 слов и 131 буквы вместо улицы, а в необходимые бланки УФМС такая тирада не входит, — рассказала «РГ» местная жительница Марина Алексеева.

Власти города, в свою очередь, уверяют, что по-иному это место называть нельзя. Земля под жилыми домами официально оформлена под сельскохозяйственные нужды. Для того, чтобы территория была признана жилой, владельцам усадеб нужно разработать за свой счет план застройки и утвердить его на градостроительном совете.

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