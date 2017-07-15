В Сибири нашли улицу с самым длинным названием в России
Название улицы в городе Бердске, состоящее из 15 слов, признано самым длинным в стране. Данный факт официально подтвержден Книгой рекордов России.
Название улицы в городе Бердске, состоящее из 15 слов, признано самым длинным в стране. Данный факт официально подтвержден Книгой рекордов России.
«Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов для организации крестьянского хозяйства» — так звучит полное имя улицы, состоящее из 15 слов или 132 знаков без пробелов, — сообщил «РГ» главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. — Такое название ей было присвоено 4 мая 2016 года. Здания по этому адресу расположены в Бердске в микрорайоне
Впрочем, горожане, проживающие на
— Мы приехали сюда из Иркутской области после выхода на пенсию. Купили участок с домом, сделку сопровождал юрист, ничто не предвещало проблем. Теперь же не можем ни пенсию на этот адрес оформить, ни за границу выехать — в паспорте так и записали наш адрес из 15 слов и 131 буквы вместо улицы, а в необходимые бланки УФМС такая тирада не входит, — рассказала «РГ» местная жительница Марина Алексеева.
Власти города, в свою очередь, уверяют, что