Власти Челябинска снова сказали «нет» фестивалю красок

По информации начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации города Натальи Сурковой, проведение праздника не согласовано, так как было получено лишь «уведомительное письмо, но и оно было подано с нарушением сроков, без указания места и количества участников».

«Мы предложили организаторам подать уведомление, отвечающее требованиям к его оформлению, в том числе приложить документы, гарантирующие обеспечение безопасности участников мероприятия. На данный момент такого документа к нам не поступало», — сказала Суркова.

Она уточнила, что организатором фестиваля, запланированного на 30 июля, выступает та же организация из Санкт-Петербурга, что пыталась провести фестиваль красок в Челябинске 27 и 28 мая. Но владельцы ТРК, на площадке которого было запланировано действие, внезапно расторгли договор аренды, сославшись на недостаточность ресурсов для обеспечения общественного порядка.

До этого момента миссионерский отдел Челябинской епархии обратился в прокуратуру с просьбой проверить мероприятие на соответствие российскому законодательству. Там считают, что организаторы фестиваля красок пошли на подлог, убрав из названия слово «Холи» и прибавив к нему статус «Всероссийский». Священнослужители настаивают на том, что под видом светского мероприятия народу предлагают участие в «сатанинском действе, чуждом местным духовным традициям». В надзорном ведомстве вынесли предписания о недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремизму и терроризму, но не стала запрещать проведение фестиваля.

Несмотря на отмену праздника, на площадке собрались около 200−300 человек. Молодые люди, не дождавшись фестиваля, заметив, что полицейский УАЗ заехал в центр толпы, окружили машину и стали кидаться в нее краской. На видео, попавшем в сеть, запечатлено, как подростки кричат в адрес сотрудников МВД нецензурные ругательства, робко пинают кедами по бамперу.