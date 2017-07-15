Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин вмешался в постройку атомного ледокола из-за Украины
Кофе продлевает жизнь
Эксперт рассказал, чем грозит России скандал с турбинами Siemens
Названы самые комфортные для жизни российские города
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Прилучный, Глинников, Заворотнюк и другие на презентации НТВ
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Путин вмешался в постройку атомного ледокола из-за Украины – СМИ
Катер РФ сможет сражаться с атомным авианосцем
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Туск: Украина может потерпеть поражение от самой себя
Суслов о планах США по Крыму: РФ на крючке надолго
В центре Москвы зафиксирован отток покупателей квартир
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12«Мать Ганга»
13:38 (мск), источник: КрымPress

Так все-таки, Керченский или Крымский мост? Все решит народное голосование

Керченский или Крымский мост? По мере продвижения строительства к финалу, этот вопрос становится все актуальнее.

Принято решение: устроить народное голосование. Так, выбрать название для строящегося моста через Керченский пролив россиянам предстоит этой осенью. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымского моста».

Участие в голосовании примут жители Крыма, Севастополя и Краснодарского края. В ходе него и определиться название, которое в дальнейшем будет носить мост. Более точные подробности, связанные с голосованием, будут известны позже.

Ранее Президент России Владимир Путин предложил провести голосование среди жителей, чтобы узнать мнение по данному поводу.

Напомним, уже в следующем году, в декабре, откроется автодвижение по мосту, который соединит полуостров и материк.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Крыму предрекают «так себе» сезон
«Грузинские авиалинии» прокомментировали решение Минтранса 
В РФ рассказали об изменении требований сирийской оппозиции
Тони Блэр считает необходимым остановить Брекзит
СМИ узнали об аресте двух полковников ФСБ за взятку
«Спартак» впервые выиграл Суперкубок России по футболу
Минобороны объявило о завершении весенней призывной кампании
В ФРГ подтвердили гибель двух немецких граждан в Египте
Спорт
«Спартак» пишет историю: красно-белые впервые взяли Суперкубок После встречи, однако, обсуждались судейство и организационные просчеты, а не ход игры
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам Ради главной роли в боевике «Взрывная блондинка» актрисе пришлось выдерживать невероятные физические нагрузки
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
5 способов сделать бежевый интерьер нескучным
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь