Так все-таки, Керченский или Крымский мост? Все решит народное голосование
Керченский или Крымский мост? По мере продвижения строительства к финалу, этот вопрос становится все актуальнее.
Керченский или Крымский мост? По мере продвижения строительства к финалу, этот вопрос становится все актуальнее.
Принято решение: устроить народное голосование. Так, выбрать название для строящегося моста через Керченский пролив россиянам предстоит этой осенью. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымского моста».
Участие в голосовании примут жители Крыма, Севастополя и Краснодарского края. В ходе него и определиться название, которое в дальнейшем будет носить мост. Более точные подробности, связанные с голосованием, будут известны позже.
Ранее Президент России Владимир Путин предложил провести голосование среди жителей, чтобы узнать мнение по данному поводу.
Напомним, уже в следующем году, в декабре, откроется автодвижение по мосту, который соединит полуостров и материк.