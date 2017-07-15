Проезд в общественном транспорте Воронежа подорожал до 17 рублей

Источник: Новости Воронежа

«Стоимость проезда 17 рублей, — гласят они. — С 22:00 до 6:00 — 25 рублей».

Еще в пятницу горожане ездили за привычные 15 рублей, а с субботы придется платить на 2 рубля больше. Новые расценки согласовало управление по госрегулированию тарифов Воронежской области.

Горожан о грядущих изменениях предупреждали, но на остановках немало возмущенных людей. Они привычно заходят в маршрутку и отдают 15 рублей.

«С сегодняшнего дня проезд 17 рублей», — терпеливо повторяют им водители, показывая на новые таблички с расценками.

Удивленные пассажиры добавляют еще 2 рубля и начинают переговариваться, обсуждая подорожание.

«Народные автобусы отменили, все люди, что в них ездили, теперь платят маршрутчикам, — возмущается пожилая женщина. — У них заработок вырос. А они еще подняли цены!».

«Да вот, неудобно еще — 17 рублей, теперь кучу мелочи носить придется», — вторит ей женщина с соседнего сидения.

«Надо радоваться, что не решили для круглого счета сразу до 20 поднять», — комментирует мужчина, стоящий рядом в проходе автобуса.

«Зарплата не повышается, а транспорт дорожает, — поясняет еще одна пассажирка. — Мое материальное положение ухудшится. Они на этом заработают, а я окажусь в убытке».

Единый тариф в 17 рублей введен для автобусов, троллейбусов и маршруток. Отметим, что в прошлый раз тариф менялся в 2015 году — с 12 рублей до 15 рублей.