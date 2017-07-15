Сотрудник Воронежского заповедника снял на видео подводный мир Усманки
Замдиректора Воронежского биосферного заповедника имени Пескова в области охраны окружающей среды Михаил Руденко снял на видео подводный мир реки Усманка.
Замдиректора Воронежского биосферного заповедника имени Пескова в области охраны окружающей среды Михаил Руденко снял на видео подводный мир реки Усманка.
Сотрудники особо охраняемой природной территории изучили Песковатовский плес. Длина плеса составляет около одного километра, ширина может достигать 60 метров, глубина — четырех. Ролик появился на сайте заповедника в пятницу, 14 июля.
Михаил Руденко запечатлел на видео многие виды рыб, в том числе щуку и линя. Помимо речных обитателей в кадр попали различные растения.
— Скорость течения на плесах минимальна — до 0,1 м/с, а потому здесь можно увидеть разные типы зарастания, — прокомментировала гидроботаник Наталия Хлызова.
Ранее работники Воронежского заповедника снимали подводный мир Усманки на видео в середине июня 2017 года. Тогда сотрудники особо охраняемой природной территории прошли под водой примерно 3 км от плеса Утикей до плеса Ледовский.
Справка РИА «Воронеж»
Усманка протекает на территории Воронежской и Липецкой областей. Около 16 км реки расположены в Воронежском заповеднике. В Усманке водятся 18 видов рыб. Среди них — красноперка, окунь, уклейка, густера, язь, пескарь, щука.