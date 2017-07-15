Сотрудник Воронежского заповедника снял на видео подводный мир Усманки

Источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники особо охраняемой природной территории изучили Песковатовский плес. Длина плеса составляет около одного километра, ширина может достигать 60 метров, глубина — четырех. Ролик появился на сайте заповедника в пятницу, 14 июля.

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Михаил Руденко запечатлел на видео многие виды рыб, в том числе щуку и линя. Помимо речных обитателей в кадр попали различные растения.

— Скорость течения на плесах минимальна — до 0,1 м/с, а потому здесь можно увидеть разные типы зарастания, — прокомментировала гидроботаник Наталия Хлызова.

Ранее работники Воронежского заповедника снимали подводный мир Усманки на видео в середине июня 2017 года. Тогда сотрудники особо охраняемой природной территории прошли под водой примерно 3 км от плеса Утикей до плеса Ледовский.

Справка РИА «Воронеж»