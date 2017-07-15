Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-депутат Рады: Ситуация на границе с Крымом — критическая
Чистота в доме не даст набрать лишний вес
Кадыров отреагировал на приговор по делу об убийстве Немцова
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
СМИ: Макрон и Трамп признали поражение перед Путиным
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Трамп поведал, о чем жалеет после встречи с Путиным – СМИ
Путин вмешался в постройку "Арктики" из-за Украины
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Туск: Украина может потерпеть поражение от самой себя
Суслов о планах США по Крыму: РФ на крючке надолго
Аферистка заработала на «жилищных сертификатах» 56 млн рублей
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
16:20 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Сотрудник Воронежского заповедника снял на видео подводный мир Усманки

Замдиректора Воронежского биосферного заповедника имени Пескова в области охраны окружающей среды Михаил Руденко снял на видео подводный мир реки Усманка.

Источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники особо охраняемой природной территории изучили Песковатовский плес. Длина плеса составляет около одного километра, ширина может достигать 60 метров, глубина — четырех. Ролик появился на сайте заповедника в пятницу, 14 июля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Михаил Руденко запечатлел на видео многие виды рыб, в том числе щуку и линя. Помимо речных обитателей в кадр попали различные растения.

— Скорость течения на плесах минимальна — до 0,1 м/с, а потому здесь можно увидеть разные типы зарастания, — прокомментировала гидроботаник Наталия Хлызова.

Ранее работники Воронежского заповедника снимали подводный мир Усманки на видео в середине июня 2017 года. Тогда сотрудники особо охраняемой природной территории прошли под водой примерно 3 км от плеса Утикей до плеса Ледовский.

Справка РИА «Воронеж»

Усманка протекает на территории Воронежской и Липецкой областей. Около 16 км реки расположены в Воронежском заповеднике. В Усманке водятся 18 видов рыб. Среди них — красноперка, окунь, уклейка, густера, язь, пескарь, щука.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Воронежский суд отстранил Павла Пономарева от должности главы Хохольского района
«Грузинские авиалинии» отреагировали на решение Минтранса
В РФ рассказали об изменении требований сирийской оппозиции
Тони Блэр считает необходимым остановить Брекзит
СМИ узнали об аресте двух полковников ФСБ за взятку
Умерла единственная женщина-лауреат Филдсовской премии
Советник президента предупредил о новых погодных аномалиях
В РПЦ высказались за продление продэмбарго в России
Спорт
«Спартак» пишет историю: красно-белые впервые взяли Суперкубок После встречи, однако, обсуждались судейство и организационные просчеты, а не ход игры
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам Ради главной роли в боевике «Взрывная блондинка» актрисе пришлось выдерживать невероятные физические нагрузки
Недвижимость
5 волшебных свойств синего цвета в интерьере
Названы самые комфортные для жизни российские города
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Переселенцам из хрущевок готовят налоговые льготы
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь