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14:11 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Рустэм Хамитов возглавил колонну участников велопробега «I BIKE UFA»

15 июля в Уфе глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в международном велосипедном фестивале «I BIKE UFA», посвященном Году экологии и особо охраняемых природных территорий.

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фотографий
11
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Вместе с участниками велопробега руководитель республики проехал на велосипеде от площади им. Ленина до Конгресс-холла.

Спортивный праздник проводится в Уфе в седьмой раз. Дистанция велопробега составила 10 км.

На фестивале Рустэм Хамитов обсудил с активистами велодвижения вопросы развития городской велосипедной инфраструктуры.

Стенограмма приветствия Рустэма Хамитова:

Доброго велосипедного утра всем, дорогие друзья! Мы вместе собрались на этой площади для того, чтобы продемонстрировать наше единство, братство, товарищество, дружбу. Мы, велосипедисты — самые лучшие в мире люди, потому что встречаем рассветы, провожаем закаты на природе, с хорошим настроением, занимаемся спортом, помогаем друг другу всегда и во всем. И, конечно, понимаем, что велосипед — это навсегда. Поздравляю всех с сегодняшним праздником. Желаю всем бодрого духа. Хочу, чтобы наши железные кони не ломались, и нам поменьше приходилось их ремонтировать. На самом деле, главное — это дружба. Ура!

Стенограмма подхода к прессе:

Корреспондент: Вы не первый год участвуете в данном фестивале?

Р. Хамитов: Да, шестой раз. Это уже хорошая традиция.

Корреспондент: Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. Насколько удачно прошли дистанцию?

Р. Хамитов: Дистанцию прошли мы все в одинаковом темпе — 10 км в час за 53 минуты. На самом деле это не спортивное соревнование, это праздник. Праздник души, велосипедного братства, единства. Хочу сказать, что пообщался со многими ребятами. Все просят наращивать велосипедную инфраструктуру в городах. Не хватает велосипедных дорожек, мест, где можно было бы покататься на велосипеде, посоревноваться. Мы видим, что тысячи людей пока не удовлетворены сегодняшним состоянием инфраструктуры в части велосипедного движения. Наши мэры обещают. Надеюсь, эти обещания будут исполняться. Не только Уфа, но и другие города должны подтягивать в этой части свою работу. Хочу поздравить всех любителей велосипеда с праздником. Замечательное событие! Думаю, что сегодня ещё 15−20 км проеду. Будет километров 30, и это хороший подарок сегодняшнему празднику и самому себе, конечно. Кроме того, призываю всех заниматься спортом, следить за здоровьем, каждое утро стараться делать хотя бы небольшие комплексы физической тренировки, разминки. Тогда всё будет отлично. У нас и так всё неплохо, а будет ещё лучше.

Справка: Международный велосипедный фестиваль «I BIKE UFA» ранее проводился как фестиваль велосипедных видов спорта «День 1000 велосипедистов». Впервые он состоялся в Уфе в мае 2011 года и был приурочен к 1000 дней до начала Олимпийских игр в Сочи. Участниками фестиваля стали 1000 уфимцев и жителей близлежащих районов. В 2012 году количество участников увеличилось до 2 тысяч человек, в 2013 году — до 3,5 тысячи, в 2014 году — до 5,5 тысячи, в 2015 году — до 8 тысяч, в 2016 году — до 15 тысяч.

Фестиваль является крупнейшим велосипедным событием в России и широко известен за пределами республики. В нём принимают участие туристы и организованные делегации из различных городов России. Главная цель фестиваля — развитие велодвижения в Башкортостане для приобщения максимального числа людей к здоровому досугу. Принять участие в велопробеге может любой желающий.

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