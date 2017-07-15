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13:25 (мск), источник: Publika.md

В Молдове появилась первая женщина-пилот

В нашей стране появилась первая женщина-пилот. Ольга Кулик пока управляет лишь легкомоторными самолетами, но уже готовится пересесть за штурвал пассажирского лайнера.

Источник: Publika.md

Ольга еще ребенком мечтала покорить небо. Когда девочке было 15 лет, она впервые прыгнула с парашютом. Пережитые ощущения помнит до сих пор. Трудовую карьеру начала экономистом, но вскоре поняла — ее место не в кабинете, а за штурвалом самолета.

Первый самостоятельный полет стал испытанием на верность смелому выбору.

Председатель Федерации парашютизма Сергей Зинченко признаёт: поначалу не верил, что Ольга справится с неженской работой.

Сейчас на летном счету 35-летней Ольги Кулик — 70 часов. Первая женщина-пилот Молдовы теперь готовится освоить управление пассажирскими лайнерами.

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