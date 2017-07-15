В Молдове появилась первая женщина-пилот
В нашей стране появилась первая
В нашей стране появилась первая
Ольга еще ребенком мечтала покорить небо. Когда девочке было 15 лет, она впервые прыгнула с парашютом. Пережитые ощущения помнит до сих пор. Трудовую карьеру начала экономистом, но вскоре поняла — ее место не в кабинете, а за штурвалом самолета.
Первый самостоятельный полет стал испытанием на верность смелому выбору.
Председатель Федерации парашютизма Сергей Зинченко признаёт: поначалу не верил, что Ольга справится с неженской работой.
Сейчас на летном счету 35-летней Ольги Кулик — 70 часов. Первая