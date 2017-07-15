В Молдове появилась первая женщина-пилот

Ольга еще ребенком мечтала покорить небо. Когда девочке было 15 лет, она впервые прыгнула с парашютом. Пережитые ощущения помнит до сих пор. Трудовую карьеру начала экономистом, но вскоре поняла — ее место не в кабинете, а за штурвалом самолета.