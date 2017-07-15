МЧС предупреждает о сильных грозах и мощных порывах ветра в Прикамье
МЧС России по Пермскому краю предупреждает жителей о сильных грозах и мощных порывах ветра в Прикамье.
МЧС России по Пермскому краю предупреждает жителей о сильных грозах и мощных порывах ветра в Прикамье.
Как сообщает Пермский гидрометцентр,
МЧС советует жителям Пермского края избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, а также незакреплёнными конструкциями. Водителям следует быть внимательнее на дорогах.