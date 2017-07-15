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13:51 (мск), источник: АиФ Прикамье

МЧС предупреждает о сильных грозах и мощных порывах ветра в Прикамье

МЧС России по Пермскому краю предупреждает жителей о сильных грозах и мощных порывах ветра в Прикамье.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает Пермский гидрометцентр, 15−16 июля в Прикамье ожидаются дожди и грозы. Порывы ветра в некоторых районах могут достигать 20 метров в секунду. Ночью, а также утром 16 июля возможен туман.

МЧС советует жителям Пермского края избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, а также незакреплёнными конструкциями. Водителям следует быть внимательнее на дорогах.

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