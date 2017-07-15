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16:47 (мск), источник: Meduza

Вокруг шум: седьмой сезон «Игры престолов». Курсы по валирийскому языку, намеки актеров и Джон Сноу в образе матери драконов

17 июля в России выходит седьмой сезон «Игры престолов». Он станет предпоследним, а его события наконец намекнут на то, кто займет Железный трон. «Медуза» собрала все, что поможет подготовиться к премьере — трейлеры, подсказки актеров и даже фильтр в Snapchat.

Внимание: в материале есть спойлеры, но они в конце! Мы вас еще предупредим. Трейлеры и тизеры

Из двух трейлеров и кадров со съемок мы узнали, что Дейенерис окажется на Драконьем камне, Арья вернется на Север, а Серсея планирует одолеть всех врагов. Пользователи Reddit разобрали трейлер по кадрам и даже разглядели в нем руку заболевшего Джораха Мормонта!

Во время загрузки произошла ошибка.Первый официальный трейлер 7 сезона «Игры престолов» GameofThrones

Во втором трейлере Джон Сноу призывает объединиться против общего врага, а Санса рассказывает притчу про одинокого волка и его стаю.

Во время загрузки произошла ошибка.Второй трейлер 7 сезона «Игры престолов» AMEDIATEKA

А в кадрах со съемок, опубликованных журналом Entertaiment Weekly, можно заметить, как подросли драконы Дейенерис.

Во время загрузки произошла ошибка.

В промо-ролике Джон Сноу, Серсея и Дейенерис куда-то идут, а затем Серсея выдыхает воздух как белый ходок (но вряд ли она им станет).

Во время загрузки произошла ошибка.И еще один трейлер 7 сезона «Игры престолов» tvpromosdb

Чем занимались актеры между съемок

Между съемками и тематическими фотосессиями актеры «Игры престолов» зря время не теряли: исполнительница роли Арьи Мэйси Уильямс выступила против охоты на дельфинов в Японии, Софи Тернер (Санса Старк) призналась, что сценарий сериала стал для нее секс-энциклопедией, а Лина Хиди (Серсея Ланнистер) рассказала о сексизме в киноиндустрии.

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Однако всех затмил Кит Харингтон: актер пришел на вечернее шоу Джимми Киммела и изобразил пробы на роли главных героев сериала (и зачем-то Гарри Поттера!).

Во время загрузки произошла ошибка.«Пробы» Кита Харингтона на шоу Джимми Киммела Jimmy Kimmel Live

Как готовятся к премьере в мире

Новые серии, кажется, ждут фанаты сериала по всему миру. Букмекеры принимают ставки на то, кто умрет в седьмом сезоне и кто займет Железный трон, а в разных городах устанавливают тематические зоны.

Бар по мотивам сериала

В Вашингтоне открылся временный бар, оформленный в стиле «Игры престолов». В нем даже есть Черно-белый дом безликих, а одинокие посетители могут выпить с лютоволком.

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Курс по валирийскому языку

В приложении для изучения иностранных языков Duolingo 16 июля появится курс по высокому валирийскому языку. Именно на нем говорит Дейенерис Таргариен. На валирийском разговаривали жители соседней с Вестеросом империи Фригольд, которую уничтожило извержением вулканов за 400 лет до событий, происходящих в сериале. Собственно, из всех домов империи выжили только Таргариены. Помимо Дейенерис на высоком валирийском изъясняется ее служанка Миссандея и жрица Владыки света Мелисандра. На диалекте высокого валирийского — низком валирийском языке — разговаривают в вольных городах. Помимо валирийского в «Игре престолов» есть еще один вымышленный язык — дотракийский. Оба языка придумал лингвист из Калифорнийского университета в Беркли Дэвид Петерсон.

Фильтр в Snapchat

К выходу нового сезона в приложении Snapchat появился фильтр, который превращает пользователя в белого ходока.

Логистика в Вестеросе

Британская логистическая компания 1st Move International решила подсчитать, сколько стоила бы доставка армии Дейенерис Таргариен в Королевскую гавань, если бы она жила в современном мире. Флот из 1000 кораблей для армии дотракийцев и безупречных, их лошадей, оружия, продовольствия и амуниции обошелся бы в 174 миллиона фунтов стерлингов (13,5 миллиарда рублей). Исследователи делали расчеты, взяв за стандарт рост и вес Кхала Дрого и Серого червя, а всю информацию о весе оружия они брали из официальных источников, посвященных сериалу.

Белые ходоки в центре Лондона

В рамках промокампании седьмого сезона улицы Лондона начали патрулировать белые ходоки и Король Ночи. Выглядят они жутковато, но туристам нравятся!

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Премьерный показ в московском метро

В Москве первую серию сезона планируют показать на одной из станций метро в рамках акции «Ночь в метро». На какой станции пройдет показ, представители метрополитена и «Амедиатеки» пока не сообщают. Билеты на него будут разыгрывать на официальных страницах московского метро в соцсетях.

Спойлеры и намеки

Повторяем: спойлеры!

  • К выходу нового сезона актеры и продюсеры сериала буквально завалили фанатов спойлерами и намеками.
  • В июне в журнале Empire опубликовали настоящее имя Джона Сноу. Догадки зрителей подтвердились: Сноу — Джейехерис Таргариен, сын Лианны Старк и Рейгара Таргариена.
  • Питер Динклэйдж, исполнитель роли Тириона Ланнистера, рассказал о судьбе своего персонажа. По словам Динклэйджа, Тирион вернется в Королевскую гавань совершенно другим человеком. «Он вернется к своему любимому брату и к сестре, которую он…», — проговорился актер. Динклэйдж добавил, что у его героя теперь есть не только поддержка Дейенерис и ее драконов, но и цель, к которой он успешно идет.
  • Софи Тернер намекнула, что Санса останется с Мизинцем, а Джон Сноу станет ее соперником в борьбе за власть.
  • «У Арьи дела пойдут в гору», — рассказала Мэйси Уильямс. По словам актрисы, у ее героини был тяжелый путь, но теперь все будет хорошо. Что именно это значит, непонятно, но, возможно, Арья наконец воссоединится со семьей. Или вычеркнет все имена из своего списка.

Аня Шпильковская

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