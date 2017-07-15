Вокруг шум: седьмой сезон «Игры престолов». Курсы по валирийскому языку, намеки актеров и Джон Сноу в образе матери драконов

Внимание: в материале есть спойлеры, но они в конце! Мы вас еще предупредим. Трейлеры и тизеры

Из двух трейлеров и кадров со съемок мы узнали, что Дейенерис окажется на Драконьем камне, Арья вернется на Север, а Серсея планирует одолеть всех врагов. Пользователи Reddit разобрали трейлер по кадрам и даже разглядели в нем руку заболевшего Джораха Мормонта!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/giYeaKsXnsI?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Первый официальный трейлер 7 сезона «Игры престолов» GameofThrones

Во втором трейлере Джон Сноу призывает объединиться против общего врага, а Санса рассказывает притчу про одинокого волка и его стаю.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Cj7YSehHr7o?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. Второй трейлер 7 сезона «Игры престолов» AMEDIATEKA

А в кадрах со съемок, опубликованных журналом Entertaiment Weekly, можно заметить, как подросли драконы Дейенерис.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BUZyRxkFcPo/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Entertainment Weekly (@entertainmentweekly)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-22T17:24:28+00:00">Май 22 2017 в 10:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В промо-ролике Джон Сноу, Серсея и Дейенерис куда-то идут, а затем Серсея выдыхает воздух как белый ходок (но вряд ли она им станет).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SgS62o_K4zs?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. И еще один трейлер 7 сезона «Игры престолов» tvpromosdb

Чем занимались актеры между съемок

Между съемками и тематическими фотосессиями актеры «Игры престолов» зря время не теряли: исполнительница роли Арьи Мэйси Уильямс выступила против охоты на дельфинов в Японии, Софи Тернер (Санса Старк) призналась, что сценарий сериала стал для нее секс-энциклопедией, а Лина Хиди (Серсея Ланнистер) рассказала о сексизме в киноиндустрии.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BV7ETQhFvbe/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от TIME (@time)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-29T12:08:18+00:00">Июн 29 2017 в 5:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако всех затмил Кит Харингтон: актер пришел на вечернее шоу Джимми Киммела и изобразил пробы на роли главных героев сериала (и зачем-то Гарри Поттера!).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nWfDEDCobpM?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка. «Пробы» Кита Харингтона на шоу Джимми Киммела Jimmy Kimmel Live

Как готовятся к премьере в мире

Новые серии, кажется, ждут фанаты сериала по всему миру. Букмекеры принимают ставки на то, кто умрет в седьмом сезоне и кто займет Железный трон, а в разных городах устанавливают тематические зоны.

Бар по мотивам сериала

В Вашингтоне открылся временный бар, оформленный в стиле «Игры престолов». В нем даже есть Черно-белый дом безликих, а одинокие посетители могут выпить с лютоволком.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BVoHoQJhJ8B/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Andy (@liquorary)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-22T03:31:48+00:00">Июн 21 2017 в 8:31 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Курс по валирийскому языку

В приложении для изучения иностранных языков Duolingo 16 июля появится курс по высокому валирийскому языку. Именно на нем говорит Дейенерис Таргариен. На валирийском разговаривали жители соседней с Вестеросом империи Фригольд, которую уничтожило извержением вулканов за 400 лет до событий, происходящих в сериале. Собственно, из всех домов империи выжили только Таргариены. Помимо Дейенерис на высоком валирийском изъясняется ее служанка Миссандея и жрица Владыки света Мелисандра. На диалекте высокого валирийского — низком валирийском языке — разговаривают в вольных городах. Помимо валирийского в «Игре престолов» есть еще один вымышленный язык — дотракийский. Оба языка придумал лингвист из Калифорнийского университета в Беркли Дэвид Петерсон.

Фильтр в Snapchat

К выходу нового сезона в приложении Snapchat появился фильтр, который превращает пользователя в белого ходока.

Логистика в Вестеросе

Британская логистическая компания 1st Move International решила подсчитать, сколько стоила бы доставка армии Дейенерис Таргариен в Королевскую гавань, если бы она жила в современном мире. Флот из 1000 кораблей для армии дотракийцев и безупречных, их лошадей, оружия, продовольствия и амуниции обошелся бы в 174 миллиона фунтов стерлингов (13,5 миллиарда рублей). Исследователи делали расчеты, взяв за стандарт рост и вес Кхала Дрого и Серого червя, а всю информацию о весе оружия они брали из официальных источников, посвященных сериалу.

Белые ходоки в центре Лондона

В рамках промокампании седьмого сезона улицы Лондона начали патрулировать белые ходоки и Король Ночи. Выглядят они жутковато, но туристам нравятся!

Премьерный показ в московском метро

В Москве первую серию сезона планируют показать на одной из станций метро в рамках акции «Ночь в метро». На какой станции пройдет показ, представители метрополитена и «Амедиатеки» пока не сообщают. Билеты на него будут разыгрывать на официальных страницах московского метро в соцсетях.

Спойлеры и намеки

Повторяем: спойлеры!

К выходу нового сезона актеры и продюсеры сериала буквально завалили фанатов спойлерами и намеками.

В июне в журнале Empire опубликовали настоящее имя Джона Сноу. Догадки зрителей подтвердились: Сноу — Джейехерис Таргариен, сын Лианны Старк и Рейгара Таргариена.

Питер Динклэйдж, исполнитель роли Тириона Ланнистера, рассказал о судьбе своего персонажа. По словам Динклэйджа, Тирион вернется в Королевскую гавань совершенно другим человеком. «Он вернется к своему любимому брату и к сестре, которую он…», — проговорился актер. Динклэйдж добавил, что у его героя теперь есть не только поддержка Дейенерис и ее драконов, но и цель, к которой он успешно идет.

Софи Тернер намекнула, что Санса останется с Мизинцем, а Джон Сноу станет ее соперником в борьбе за власть.

«У Арьи дела пойдут в гору», — рассказала Мэйси Уильямс. По словам актрисы, у ее героини был тяжелый путь, но теперь все будет хорошо. Что именно это значит, непонятно, но, возможно, Арья наконец воссоединится со семьей. Или вычеркнет все имена из своего списка.