Рустам Минниханов поделился фотографиями с казанского Сабантуя
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил на своих страницах в социальных сетях Instagram, Twitter и «ВКонтакте» снимки с Сабантуя в Казани.
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил на своих страницах в социальных сетях Instagram, Twitter и «ВКонтакте» снимки с Сабантуя в Казани.
На одной из фотографий он запечатлен с маскотами WorldSkills Kazan 2019 — Алмазом и Алтын.
На другом фото помимо лидера республики присутствуют участники состязаний, в том числе, видимо, и победитель с бараном на плечах.