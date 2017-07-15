МЧС предупреждает москвичей о грозе, граде и порывистом ветре в ближайшие часы

В связи с неблагоприятными погодными явлениями, днем 15 июля с сохранением в течение суток 16 июля местами по Москве ожидается сильный дождь, гроза, возможен град, шквалистое усиление ветра при грозе 12−17 м/с.

МЧС предупреждает, что во время непогоды возможны подтопления отдельных территорий, затруднение движения транспорта и ДТП, повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Гражданам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Управляя автомобилям, соблюдать скоростной режим и дистанцию от других участников движения.