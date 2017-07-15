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13:37 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

МЧС предупреждает москвичей о грозе, граде и порывистом ветре в ближайшие часы

В ближайшие часы в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с, гроза, сильный дождь. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по столице.

Источник: РИА "Новости"
В связи с неблагоприятными погодными явлениями, днем 15 июля с сохранением в течение суток 16 июля местами по Москве ожидается сильный дождь, гроза, возможен град, шквалистое усиление ветра при грозе 12−17 м/с.

МЧС предупреждает, что во время непогоды возможны подтопления отдельных территорий, затруднение движения транспорта и ДТП, повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Гражданам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Управляя автомобилям, соблюдать скоростной режим и дистанцию от других участников движения.

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