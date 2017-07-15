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16:34 (мск), источник: КрымPress

Сельский мальчик прошел 15 км пешком, чтобы… погулять по торговому центру в Симферополе

Ходоку всего 9 лет. Сотрудники полиции Симферопольского района нашли и вернули родителям потерявшегося ребенка: девятилетний мальчик прошел 15 километров, чтобы погулять по торговому центру в Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

— Вечером 14 июля в дежурную часть отдела МВД России по Симферопольскому району обратился 46-летний гражданин с сообщением о том, что около 15:00 его 9-летний сын ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся, — говорится в сообщении. — К поискам несовершеннолетнего сразу же были привлечены оперативные службы ОМВД.

Поиски не прекращались до самой ночи. Около 22.30 сотрудники службы по делам несовершеннолетних нашли ребенка в одном из торговых центров Симферополя. Мальчик беззаботно бродил по гипермаркету, преодолев путь в 15 км от своего дома до столицы Крыма.

— К счастью, за время пребывания без опеки взрослых никаких противоправных деяний в отношении несовершеннолетнего совершено не было, — отмечает пресс-служба МВД.

В настоящее время юный беглец возвращен в семью. В отношении его родителей за ненадлежащее выполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего составлен административный протокол.

Подобная целеустремленность, настойчивость, выдержка уже встречались в истории. Так мальчик из Холмогор отправился пешком в Москву. Учиться. Звали его Миша Ломоносов.

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