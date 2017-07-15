День Союзного государства прошел на «Славянском базаре»

Источник: Sputnik.by

В рамках Международного фестиваля искусств «Славянский Базар» в пятницу, 14 июля прошел традиционный День Союзного государства. Начался он на витебской площади Победы возложением цветов к Вечному огню. Позже, в международном пресс-центре фестиваля журналисты и гости фестивальной столицы встретились с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

Задаваемые Госсекретарю вопросы касались реализации новых союзных программ, а также основных направлений сотрудничества Беларуси и России. Конечно, журналисты поинтересовались мнением Госсекретаря о нынешнем «Славянском базаре».

«Фестиваль уже завоевал репутацию некоего событийного ряда в сфере культуры. Поэтому, люди, которые сюда приезжают — гости, посетители — они уже знают чего ожидать. И это очень хорошо, это называется традицией. Это создает настроение уже заранее. Люди приезжают, уже настроившись на праздник», — сказал Рапота.