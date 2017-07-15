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14:23 (мск), источник: Sputnik.by

День Союзного государства прошел на «Славянском базаре»

На «Славянском базаре» традиционно прошел День Союзного государства, в котором принял участие Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Источник: Sputnik.by

В рамках Международного фестиваля искусств «Славянский Базар» в пятницу, 14 июля прошел традиционный День Союзного государства. Начался он на витебской площади Победы возложением цветов к Вечному огню. Позже, в международном пресс-центре фестиваля журналисты и гости фестивальной столицы встретились с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

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Задаваемые Госсекретарю вопросы касались реализации новых союзных программ, а также основных направлений сотрудничества Беларуси и России. Конечно, журналисты поинтересовались мнением Госсекретаря о нынешнем «Славянском базаре».

«Фестиваль уже завоевал репутацию некоего событийного ряда в сфере культуры. Поэтому, люди, которые сюда приезжают — гости, посетители — они уже знают чего ожидать. И это очень хорошо, это называется традицией. Это создает настроение уже заранее. Люди приезжают, уже настроившись на праздник», — сказал Рапота.

В День Союзного государства в музее-усадьбе Ильи Репина «Здравнево» недалеко от Витебска презентовали сразу несколько выставок. Кроме того, Григорий Рапота передал в дар музею новое полотно. Это копия портрета одного из друзей художника. Завершиласб программа Дня Союзного государства на «Славянском базаре» юбилейным концертом ансамбля «Сябры».

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