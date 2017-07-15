Пропавшая по дороге за тортом школьница найдена в Павлодаре
Пропавшая по дороге за тортом школьница найдена в Павлодаре. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказала мать пропавшей девочки Оксана Сабурова.
Пропавшая по дороге за тортом школьница найдена в Павлодаре. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказала мать пропавшей девочки Оксана Сабурова.
«Дочь нашлась, живая, ее помог найти один из волонтеров. Сейчас Аня дома, других подробностей пока рассказать не можем», — сообщила женщина.
Оксана Сабурова поблагодарила всех волонтеров и неравнодушных павлодарцев, кто переживал за ее дочь, участвовал в ее поиске. Сообщение о том, что девочка возвращена родителям опубликовали на своей странице в Instagram участники группы «Клуб добряков Павлодара».
«Просим не оскорблять, а порадоваться за родных и близких девочки! Она перенесла тяжелый стресс. Найдена Анна, передана лично в руки родителям! Извините, но причину мы вам к сожалению сказать не можем, не имеем права. Думаем, в скором времени может сами все узнаете от родителей девочки. Хотим добавить, Анна с очень хорошей и порядочной семьи», — отметили волонтеры.
Добавим, девочка нашлась спустя двое суток после загадочного исчезновения. На розыск подростка были ориентированы сотрудники полиции. Также к поискам подключились местные волонтеры и неравнодушные павлодарцы. Родители школьницы не исключали, что у дочери может быть
Напомним, 13-летняя школьница Анна Сабурова пропала 12 июля. В последний раз отец девочки разговаривал с ней по мобильному телефону около семи вечера. Дочь сообщила, что едет покупать торт к семейному торжеству и скоро будет дома, но не вернулась. Сообщалось, что в тот день девочка готовила сюрприз родителям к годовщине свадьбы. Под предлогом семейного праздника, школьница отпросилась у тренера по боксу и пропустила спортивную тренировку.