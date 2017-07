Пропавшая по дороге за тортом школьница найдена в Павлодаре

Спешим сообщить важную хорошую весть! Просим не оскорблять а порадоваться за родных и близких девочки! Она перенесла тяжёлый стресс. Найдена Анна, передана лично в руки родителям! Спасибо большое всем кто откликнулся с расклейкой ориентировок. Спасибо за всяческие поддержки. Извините,но причину мы вам к сожалению сказать не можем (не имеем права). Думаем в скором времени может сами все узнаете от родителей девочки. Хотим добавить, Анна с очень хорошей и порядочной семьи! С уважением,Клуб Добряков

