Пропавшая по дороге за тортом школьница найдена в Павлодаре

Источник: Tengrinews

«Дочь нашлась, живая, ее помог найти один из волонтеров. Сейчас Аня дома, других подробностей пока рассказать не можем», — сообщила женщина.

Оксана Сабурова поблагодарила всех волонтеров и неравнодушных павлодарцев, кто переживал за ее дочь, участвовал в ее поиске. Сообщение о том, что девочка возвращена родителям опубликовали на своей странице в Instagram участники группы «Клуб добряков Павлодара».

«Просим не оскорблять, а порадоваться за родных и близких девочки! Она перенесла тяжелый стресс. Найдена Анна, передана лично в руки родителям! Извините, но причину мы вам к сожалению сказать не можем, не имеем права. Думаем, в скором времени может сами все узнаете от родителей девочки. Хотим добавить, Анна с очень хорошей и порядочной семьи», — отметили волонтеры.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWiWilVg2qM/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Спешим сообщить важную хорошую весть! Просим не оскорблять а порадоваться за родных и близких девочки! Она перенесла тяжёлый стресс. Найдена Анна, передана лично в руки родителям! Спасибо большое всем кто откликнулся с расклейкой ориентировок. Спасибо за всяческие поддержки. Извините,но причину мы вам к сожалению сказать не можем (не имеем права). Думаем в скором времени может сами все узнаете от родителей девочки. Хотим добавить, Анна с очень хорошей и порядочной семьи! С уважением,Клуб Добряков</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Клуб Добряков Павлодар (@club_dobryakov_pavlodar_) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-14T18:18:03+00:00">Jul 14, 2017 at 11:18am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, девочка нашлась спустя двое суток после загадочного исчезновения. На розыск подростка были ориентированы сотрудники полиции. Также к поискам подключились местные волонтеры и неравнодушные павлодарцы. Родители школьницы не исключали, что у дочери может быть какой-то молодой человек, о котором они не знают.