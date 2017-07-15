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15:20 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе остановили велопробег, чтобы пропустить «скорую помощь»

15 июля в ходе седьмого велопарада «I BIKE UFA», проходившего в Уфе в первой половине дня, возникла нештатная ситуация.

Напомним, на время его проведения были перекрыты основные улицы города, что, конечно, создало определенные проблемы для автомобилистов. И не только для них, как выяснилось. В самый разгар мероприятия, когда велопарад приблизился к Центральному рынку, глава Башкирии Рустэм Хамитов, возглавлявший колонну велосипедистов, внезапно принял решение остановить пробег.

По словам очевидцев, Рустэм Хамитов заметил автомобиль «скорой помощи» с включенным спецсигналом — проблесковым маячком и сиреной, который вынужден был остановиться за оцеплением и ждать, когда проедут велосипедисты. Он предложил пропустить медиков и потом двинуться дальше. Спорить с главой Башкирии никто не стал.

Пока непонятно, обернется ли данный инцидент какими-либо неприятными последствиями для патрульных полицейских, которые, по мнению участников велопарада, немного переусердствовали при перекрытии улиц.

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