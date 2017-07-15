В Краснодаре вечером 17 июля трамваи пойдут в обход Садовой

Источник: ЮГА.ру

«Продолжается капитальный ремонт трамвайного полотна по улице Садовой. С 22:10 17 июля до 5:00 18 июля поменяются пути следования трамваев № 2, 3, 20, 21 и 22. Работы ведутся только в ночное время, чтобы минимизировать неудобства горожан», — рассказали в департаменте транспорта и организации дорожного движения городской администрации.

Трамваи № 2 после 22:00 от конечной остановки «Ул. Индустриальная» проследуют до разворотного кольца «Ул. им. 40-летия Победы» по Колхозной, обратно — по Коммунаров до вокзала «Краснодар-I». Оттуда вагоны направятся в Западное депо.

Трамваи № 3 после 21:00 от Западного депо проследуют обычным маршрутом до перекрестка Горького и Коммунаров, затем повернут на Коммунаров, до Гоголя, пойдут по Железнодорожной, Дмитриевской дамбе, Горького и далее по своему маршруту до депо. Последний рейс трамвая № 3 от ул. Декабристов — в 21:45.

Трамваи № 20 после 22 часов от конечной на Декабристов направятся по Клинической, Колхозной, Офицерской, Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной и далее по маршруту до Хладокомбината или в Восточное депо.

Трамваи № 21 после 21:30 из Юбилейного мкр будут следовать обычным маршрутом до перекрестка Горького и Коммунаров, повернут на Коммунаров, до Гоголя, по Железнодорожной, Дмитриевской дамбе, к Горького и далее по обычному маршруту к Юбилейному или в депо. Последний рейс трамвая № 21 от Солнечной в 21:42 проследует по маршруту № 15 до вокзала. Оттуда вагон отправится в Западное депо.