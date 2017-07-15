На следующей неделе синоптики прогнозируют +26
В понедельник прогнозируют дожди. Ожидаются грозы. В середине недели осадки тоже могут быть, но кратковременные.
В понедельник прогнозируют дожди. Ожидаются грозы. В середине недели осадки тоже могут быть, но кратковременные.
Самый жаркий день, по прогнозам, будет четверг. Там повышение температуры ожидается до 26 градусов.
Ну, а в выходные — 23−25 градусов тепла. Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы. Сильного ветра не прогнозируется.