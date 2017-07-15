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15:59 (мск), источник: Вести - Калининград

На следующей неделе синоптики прогнозируют +26

В понедельник прогнозируют дожди. Ожидаются грозы. В середине недели осадки тоже могут быть, но кратковременные.

Самый жаркий день, по прогнозам, будет четверг. Там повышение температуры ожидается до 26 градусов.

Ну, а в выходные — 23−25 градусов тепла. Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы. Сильного ветра не прогнозируется.

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