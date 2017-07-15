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15:54 (мск), источник: РИА Новости

Советник президента России по климату прогнозирует новые природные аномалии

ВЫТЕГРА (Вологодская область), 15 июл — РИА Новости. Погодные аномалии, которые происходят нынешним летом, в будущем могут повторяться чаще, считает советник президента РФ по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий.

Источник: РИА Новости

«Мы наблюдаем аномальные явления, когда погода неустойчивая. 2017 год — это пример таких ситуаций, которые могут повторяться все чаще», — сказал он, выступая на форуме МЧС России и общественных организаций «Общество за безопасность» в Вытегре.

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Бедрицкий пояснил, что из-за потепления в Арктике температурный контраст между полюсами и экватором сокращается. «Это приводит к увеличению региональных атмосферных процессов. Область температурных аномалий поверхностей океана также вносит свой вклад в атмосферу блокирующих процессов, в том числе в Атлантическом и Европейском секторе», — рассказал он, пояснив, что это приводит к резкому изменению погоды.

Эксперт считает, что важно учитывать климатический фактор при реализации мероприятий по обеспечению гидрометеорологической и экологической безопасности. «Это необходимые условия, чтобы обеспечить снижение рисков для жизнедеятельности населения и для проведения спасательных операций», — отметил он.

Другой важной задачей Бедрицкий назвал изучение ледяного покрова Северного ледовитого океана и его влияние на атмосферные циклоны.

Справка
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Комментарии
2
Влера Малютин
бедрицкий на зарплате рынка "Садовод".....мы все умрем, кричит советник, а азерботы повышают оптовую на томаты, потирая руки
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Александр Швед
вангуют, черти - а мчс "мышей" ваще ловить перестало - только констатации фактов - некогда заниматься своими непосредственными обязанностями - выборы "на носу"...
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