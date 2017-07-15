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18:13 (мск), источник: Sputnik.by

Хроника прохладного лета: снова дожди и грозы

В воскресенье по Беларуси пройдут кратковременные дожди, а по западным регионам ожидаются сильные грозы и ливни.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 июл — Sputnik. В воскресенье, 16 июля в Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Ночью осадки пройдут преимущественно по восточной части, а завтра они ожидаются практически на всей территории республики.

Днем 16 июля высока вероятность грозы. В вечерние и утренние часы в отдельных районах республики возможны туманы. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 8−13°С. Днем будет от 15 до 20 °C, по югу — 21−23°С.

Вместе с тем, республиканский МЧС предупреждает, что по западным регионам страны на субботний вечер сохраняется оранжевый уровень опасности в связи с высокой вероятностью прохождения грозового фронта.

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