Хроника прохладного лета: снова дожди и грозы
В воскресенье по Беларуси пройдут кратковременные дожди, а по западным регионам ожидаются сильные грозы и ливни.
В воскресенье по Беларуси пройдут кратковременные дожди, а по западным регионам ожидаются сильные грозы и ливни.
МИНСК, 15 июл — Sputnik. В воскресенье, 16 июля в Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Ночью осадки пройдут преимущественно по восточной части, а завтра они ожидаются практически на всей территории республики.
Днем 16 июля высока вероятность грозы. В вечерние и утренние часы в отдельных районах республики возможны туманы. Ветер
Вместе с тем, республиканский МЧС предупреждает, что по западным регионам страны на субботний вечер сохраняется оранжевый уровень опасности в связи с высокой вероятностью прохождения грозового фронта.