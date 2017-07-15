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16:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Умерла единственная получившая Филдсовскую премию женщина-математик

Иранский математик и единственная женщина, получившая Филдсовскую премию, Мариам Мирзахани скончалась в 40 лет. Причиной смерти, вероятно, стал рак груди. Мирзахани вручили награду в 2014 году с формулировкой «за выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей и в теорию пространств их модулей».

Источник: AFP 2017

Иранский математик и единственная женщина, получившая Филдсовскую премию, Мариам Мирзахани скончалась в возрасте 40 лет. Об этом в субботу, 15 июля, сообщает издание Tehran Times.

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Причиной смерти, вероятно, стал рак груди, который обнаружили у Мирзахани четыре года назад.

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Математику вручили престижную международную награду в 2014 году. Ее отметили с формулировкой «за выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей и в теорию пространств их модулей». Премию присуждают раз в четыре года ученым не старше 40 лет.

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