Умерла единственная получившая Филдсовскую премию женщина-математик
Иранский математик и единственная женщина, получившая Филдсовскую премию, Мариам Мирзахани скончалась в 40 лет. Причиной смерти, вероятно, стал рак груди. Мирзахани вручили награду в 2014 году с формулировкой «за выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей и в теорию пространств их модулей».
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