Умерла единственная получившая Филдсовскую премию женщина-математик

Иранский математик и единственная женщина, получившая Филдсовскую премию, Мариам Мирзахани скончалась в возрасте 40 лет. Об этом в субботу, 15 июля, сообщает издание Tehran Times.

Причиной смерти, вероятно, стал рак груди, который обнаружили у Мирзахани четыре года назад.

Математику вручили престижную международную награду в 2014 году. Ее отметили с формулировкой «за выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей и в теорию пространств их модулей». Премию присуждают раз в четыре года ученым не старше 40 лет.