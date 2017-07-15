Штормовое предупреждение объявлено в Москве
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU — Погода в столичном регионе ухудшится после 16:30 субботы, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро.
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU — Погода в столичном регионе ухудшится после 16:30 субботы, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро.
«До 21:00 в Москве ожидаются ливень, сильный ветер с порывами 15 м/с и выше, местами гроза и град», — сказал собеседник агентства.
По оценке синоптиков, к ночи в регионе может выпасть до 8 мм, к утру воскресенья — еще до 4 мм осадков.
К 15:00 в столице потеплело до 24 градусов, а в центре города — до 24,6 градуса, и температура продолжает повышаться, уточнили в метеобюро.