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16:40 (мск), источник: Интерфакс

Штормовое предупреждение объявлено в Москве

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU — Погода в столичном регионе ухудшится после 16:30 субботы, сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро.

Источник: РИА "Новости"

«До 21:00 в Москве ожидаются ливень, сильный ветер с порывами 15 м/с и выше, местами гроза и град», — сказал собеседник агентства.

По оценке синоптиков, к ночи в регионе может выпасть до 8 мм, к утру воскресенья — еще до 4 мм осадков.

К 15:00 в столице потеплело до 24 градусов, а в центре города — до 24,6 градуса, и температура продолжает повышаться, уточнили в метеобюро.

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