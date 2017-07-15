Более 30 незаконных ларьков снесли на набережной Анапы

Во время последней проверки от несанкционированной торговли освободили участок набережной курорта в районе пляжа «Высокий берег» — здесь демонтировали 8 торговых точек.

Отведенные для сезонной торговли участки определяются только по результатам муниципальных конкурсов. Но многие предприниматели все еще стремятся обойти закон. Мобильные группы администрации ежедневно обследуют улицы и оживленные места, проверяя документы и легальность торговых объектов.

«Счет снесенных объектов идет на десятки. Да, это не бросается в глаза, но закон определяет сроки и процедуру демонтажа. Любое предпринимательство на курорте должно быть в рамках закона», — подчеркнул мэр Анапы Сергей Сергеев.