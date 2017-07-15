Более 30 незаконных ларьков снесли на набережной Анапы
В ходе рейдов с начала 2017 года в курортной зоне обнаружили порядка 50 нелегальных ларьков, из которых 30 уже снесли.
В ходе рейдов с начала 2017 года в курортной зоне обнаружили порядка 50 нелегальных ларьков, из которых 30 уже снесли.
Во время последней проверки от несанкционированной торговли освободили участок набережной курорта в районе пляжа «Высокий берег» — здесь демонтировали 8 торговых точек.
Отведенные для сезонной торговли участки определяются только по результатам муниципальных конкурсов. Но многие предприниматели все еще стремятся обойти закон. Мобильные группы администрации ежедневно обследуют улицы и оживленные места, проверяя документы и легальность торговых объектов.
«Счет снесенных объектов идет на десятки. Да, это не бросается в глаза, но закон определяет сроки и процедуру демонтажа. Любое предпринимательство на курорте должно быть в рамках закона», — подчеркнул мэр Анапы Сергей Сергеев.
С их продавцами и собственниками ларьков муниципальные контролеры провели разъяснительные беседы. Санкций к ним не применили.