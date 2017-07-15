В Омске нанесли разметку в ямах
Внимание омичей привлекла дорожная разметка, которая появилась на проспекте Менделеева, а именно — в ямах и выбоина дорожного полотна.
Внимание омичей привлекла дорожная разметка, которая появилась на проспекте Менделеева, а именно — в ямах и выбоина дорожного полотна.
Такой способ ожидаемо возмутил горожан и собрал несколько десятков язвительных комментариев. Кроме того, омичи привели еще один пример, когда разметку на Пушкинском тракте нанесли по земле на обочине.
Напомним, до октября в Омке должна быть нанесена разметка на 129 улицах города. Работы выполняет ООО «Дорожно-покрасочное строительство» из города Ревда Свердловской области, принадлежащее владельцу свердловской сети фастфуда.