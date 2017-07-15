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17:35 (мск), источник: 36on.ru

Стало известно происхождение странных светящихся лучей над Воронежем

Стало известно происхождение странных светящихся лучей над Воронежем, появляющихся в ночном небе.

Напомним, 13 июля горожан заинтриговали необычно мощные лучи света, неизвестно откуда появившиеся в небе. Странное явление вызвало активное обсуждение в паблике «Типичный Воронеж» в ВКонтакте.

Очевидцы описывали качающиеся и движущиеся по полукругу в ночном небе мощные лучи света, излучение которого явно сильнее, чем лазерные лучи. Появлялись самые разные предположения — и о том, что Воронеж посетили инопланетяне, и что это вспышки молний, и что это квадрокоптер, и что это свет луны, который пробивается через облака разной плотности и другие идеи.

В соцсетях также стали выкладывать видеозаписи явления — выяснилось, что лучи проецируют на ночное небо символ Бэтмена.

Однако сейчас тайна таинственных лучей разрешилась — как оказалось, они связаны вовсе не с луной и инопланетянами, а с приездом цирка-шапито, который расположился у торгового центра «Арена».

Выяснилось, что в цирке проверяли новую светотехнику, после чего было устроено световое шоу с помощью прожекторов, которые проецируют на ночное небо символ популярного героя и другие изображения.

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