Спасатели ищут причины мора рыбы в Глубокском районе
Мор рыбы зафиксирован в реке Добриловка, специалисты взяли пробы воды для проведения анализов.
Мор рыбы зафиксирован в реке Добриловка, специалисты взяли пробы воды для проведения анализов.
МИНСК, 15 июл — Sputnik. Сотрудники МЧС зафиксировали мор рыбы в реке Добриловка Глубокского района Витебской области, сообщили Sputnik в областном управлении МЧС.
Там проинформировали, что сообщение об обнаружении мора рыбы поступило в органы МЧС в пятницу. Всего погибло 70 особей.
Акватория реки в месте обнаружения мора рыбы была обследована сотрудниками местных органов Республиканского центра аналитического контроля в области окружающей среды и специалистами районной природоохранной инспекции.
«Видимые загрязнения поверхности воды не выявлены, взяты пробы воды для проведения анализов», — сообщили в МЧС.