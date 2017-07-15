Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-депутат Рады: Ситуация на границе с Крымом — критическая
10 трагических и странных смертей во время секса
Кадыров отреагировал на приговор по делу об убийстве Немцова
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
СМИ: Макрон и Трамп признали поражение перед Путиным
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Трамп жалеет, что не задал Путину один важный вопрос – СМИ
Путин вмешался в постройку "Арктики" из-за Украины
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
«Несбыточная мечта»: NI о новейшем атомном авианосце РФ
«Россия на крючке»: эксперт о планах США по Крыму
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
25Юбилей Харрисона Форда
18:05 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Еще одному фигуранту «дела Клименко» не дали выехать из Украины — СМИ

При попытке покинуть Украину силовики задержали одного из фигурантов расследования махинаций экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, а именно — Михаила Давидкина.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

Давидкин неоднократно назывался СМИ среди персон причастных к махинациям Клименко. На Давидкина зарегистрирована часть фирм, которые были задействованы в схемах вывода средств. В частности, он был соучредителем «Юнисон Финанс».

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что бизнес-партнеры бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко пошли на сотрудничество со следствием.

Напомним, правоохранители провели более 180 обысков в помещениях, которые принадлежат экс-министру доходов и сборов Украины Александру Клименко, в том числе в редакции «Радио Вести».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Трамп сделал неуместный комплимент первой леди Франции
Крым жестко реагирует на маневры Sea Breeze США и Украины
Трамп сделал неуместный комплимент первой леди Франции
«Грузинские авиалинии» отреагировали на решение Минтранса
СМИ сообщили, что напавший в Хургаде мужчина был связан с ИГ
Тони Блэр считает необходимым остановить Брекзит
СМИ узнали об аресте двух полковников ФСБ за взятку
Умерла единственная женщина-лауреат Филдсовской премии
Советник президента предупредил о новых погодных аномалиях
В РПЦ высказались за продление продэмбарго в России
Спорт
«Спартак» пишет историю: красно-белые впервые взяли Суперкубок После встречи, однако, обсуждались судейство и организационные просчеты, а не ход игры
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам Ради главной роли в боевике «Взрывная блондинка» актрисе пришлось выдерживать невероятные физические нагрузки
Недвижимость
5 волшебных свойств синего цвета в интерьере
Названы самые комфортные для жизни российские города
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Переселенцам из хрущевок готовят налоговые льготы
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь