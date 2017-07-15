Еще одному фигуранту «дела Клименко» не дали выехать из Украины — СМИ

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

Давидкин неоднократно назывался СМИ среди персон причастных к махинациям Клименко. На Давидкина зарегистрирована часть фирм, которые были задействованы в схемах вывода средств. В частности, он был соучредителем «Юнисон Финанс».

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что бизнес-партнеры бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко пошли на сотрудничество со следствием.