Житель Гродно проехал марафон «Суседзі» на уникальном деревянном велосипеде

15 июля, Гродно /Сергей Гаврицкий — БЕЛТА/. Житель Гродно Андрей Габинский преодолел 7-километровую дистанцию веломарафона «Суседзі» на Августовском канале на деревянном велосипеде, передает корреспондент БЕЛТА.

Уникальный велосипед ручной сборки почти полностью выполнен из дерева: из ясеня сделаны рама, передняя вилка, руль, деревянные даже брызговики над колесами. Правда, сделан он по традиционной схеме и в отличие от современных велосипедов не оборудован системой переключения режимов езды.

«Нет в нем и амортизаторов, поэтому поездка по бездорожью далась физически нелегко. Но сам велосипед с испытанием справился достойно», — рассказал его владелец Андрей Габинский. Изготовили диковинку по индивидуальному заказу на одном из белорусских предприятий. В Гродно это первая подобная модель, да и в стране их сейчас всего несколько штук.

Большинство же его соперников, а 7-й веломарафон «Суседзі» собрал на Августовском канале свыше 740 участников, ехали на более традиционных видах велосипедов. На соревнования обычно приезжают не только жители Беларуси, но и Польши, Литвы, России и даже стран дальнего зарубежья. Например, в прошлом году трассу марафона преодолели велосипедисты из Австралии. Сейчас приехал гость из Англии — Сэм Дрю из Нортгемптона.

«Я первый раз в Беларуси. Честно, не собирался сюда. Гостил у тестя в Польше, а он постоянный участник марафона. Вот приехал его поддержать: наслаждаюсь прекрасной природой, красивыми видами», — рассказал Сэм Дрю. В Беларусь он приехал, воспользовавшись возможностью без визы посетить парк «Августовский канал». Таким образом на фестиваль приехало немало участником из Польши.

«Машину мы оставили на польской стороне канала, а границу без виз пересекли в пункте пропуска “Лесная-Рудавка”. Безвизовый режим упростил возможность посетить и сам марафон, и Августовский канал, и Гродно. Переход границы занял буквально 10 минут. Это тоже впечатлило», — рассказал Тадеуш Кудаш из польского города Голдап. Себя он называет постоянным участником «Суседзей»: заявился велосипедист на 40-километровый полумарафон.

«Марафон носит статус любительского, поэтому старались сделать трассы максимально доступными для всех. Каждый может выбрать дистанцию по своим силам», — отмечает директор марафона «Суседзі» Александр Федотов. На выбор участников три маршрута разной протяженности: от 7-километрового мини-марафона до 68-километрового полноценного марафона. Самый же популярный у участников — 40-километровый полумарафон. Возрастных ограничений нет: самого взрослому участнику — больше 70 лет, самому маленькому — нет и двух. Для юных велосипедистов устроили специальный заезд на дистанцию около 100 метров. Проигравших среди детей не было: призы получили все участники. Всего же по итогам гонок определяется свыше 100 победителей и призеров в трех десятках различных номинаций.

Маршруты каждый год немного видоизменяются, чтобы участникам было интереснее. Дистанция необычная, есть как участки с гладким асфальтом, так и узкие лесные дорожки, песчаные спецучастки, болотистая местность, традиционно есть на дистанции и водная преграда, преодолеть которую необходимо вброд. Традиционно прокладывают маршруты по самым живописным местам в окрестностях канала.

«Мы рады, что марафон привлекает новых участников. Но отмечаем и то, что вокруг марафона уже сформировался круг завсегдатаев. Многие именно под “Суседзі” выстраивают график подготовки, берут отпуска, чтобы наверняка принять участие», — отмечает Александр Федотов.

Многие на марафон едут целой семьей. Михаил и Наталья Гоцко поучаствовать решили с сыновьями. 4-летний Леша покорял дистанцию детского заезда, а 6-летний Сергей решил испытать свои силы на 7-километровой дистанции. «Это отличный вариант активного семейного отдыха. Велосипеды стали постоянными спутниками и нас, и сыновей. Радует, что все больше появляется таких интересных и доступных для всех мероприятий», — отметил Михаил Гоцко.