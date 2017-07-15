Калининградец отсудил у мэрии 125 тысяч рублей за упавшее на его машину дерево

Источник: Калининград.Ru

В обосновании иска мужчина указал, что 4 февраля 2016 года на его «Нисан», припаркованный у дома по улице Гагарина в Калининграде, упало дерево. Стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 110 200 рублей. Калининградец обратился в суд с требованием возместить ущерб.

Изучив материалы дела, суд установил, что упавшее на автомобиль истца дерево росло на участке общего пользования, который находится в ведении администрации Калининграда.

Выяснилось, что дерево находилось в аварийном состоянии. «Причиной утраты устойчивости дерева стало отмирание части корневой системы из-за повреждения гнилевыми болезнями», — отметили в пресс-службе.

Суд счёл, что администрация ненадлежащим образом исполнила свои обязанности. В результате решили взыскать с комитета городского хозяйства размер ущерба, а также 13900 рублей в качестве компенсации расходов.