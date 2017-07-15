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17:28 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградец отсудил у мэрии 125 тысяч рублей за упавшее на его машину дерево

Калининградец засудил городскую администрацию за упавшее на его автомобиль дерево. Мужчине должны выплатить 125 тысяч рублей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в областном суде.

Источник: Калининград.Ru

В обосновании иска мужчина указал, что 4 февраля 2016 года на его «Нисан», припаркованный у дома по улице Гагарина в Калининграде, упало дерево. Стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 110 200 рублей. Калининградец обратился в суд с требованием возместить ущерб.

Изучив материалы дела, суд установил, что упавшее на автомобиль истца дерево росло на участке общего пользования, который находится в ведении администрации Калининграда.

Выяснилось, что дерево находилось в аварийном состоянии. «Причиной утраты устойчивости дерева стало отмирание части корневой системы из-за повреждения гнилевыми болезнями», — отметили в пресс-службе.

Суд счёл, что администрация ненадлежащим образом исполнила свои обязанности. В результате решили взыскать с комитета городского хозяйства размер ущерба, а также 13900 рублей в качестве компенсации расходов.

Ответчик подал апелляционную жалобу, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение первой инстанции законным и обоснованным.

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