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15 июля, источник: Sputnik.md

Заброшенная высотка в Данченах по-прежнему представляет опасность

У советских архитекторов на это здание были большие планы. Предполагалось, что в нем будет действовать своеобразный центр виноделия с лабораториями и дегустационными залами с видом на виноградные поля.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik, Дарья Чернега. У примэрии Яловен связаны руки, и она не может предпринять меры по обеспечению безопасности вокруг недостроенного высотного здания, возвышающегося в поле возле Данчноского озера. Об этом Sputnik заявил юрист городской администрации Валентин Огуз.

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В местной администрации отмечают, что объект еще в 2004 году перешел в частные руки. В настоящее время им владеет итальянский инвестор, которому также принадлежит здание заброшенной больницы в самих Яловенах. Недострой возле Данченского озера юридически находится на территории города, поэтому примэрия намерена в очередной раз обратиться к владельцам, с просьбой обеспечить там безопасность.

«Они частично изолировали здание, хотя здесь, как минимум, должен быть металлический забор, чтобы не допустить проникновения граждан. Кроме того, нужно поставить охрану», — пояснил Валентин Огуз.

Администрация города отмечает, что высотка привлекла повышенное внимание властей, после того, как ее облюбовали любители экстремальных видов спорта — роуп джамперы (rope jumping). Несколько лет назад в социальных сетях распространился ролик, на котором с крыши здания прыгает ребенок дошкольного возраста. После этого стали поступать официальные обращения в полицию с просьбой помочь в решении проблемы.

«Здание внутри было изолировано до третьего этажа. Но в любом случае, в подвале сломано заграждение. Я думаю, что желающие проникнуть внутрь, используют эту возможность», — отметил собеседник.

В свою очередь, главный архитектор Яловен Серджиу Стог заявил, что владельцы высотки возле Данченского озера ни разу не обращались в примэрию с намерением продолжить строительство объекта или изменить его назначение. У советских архитекторов на это здание были большие планы. Предполагалось, что в нем будет действовать своеобразный центр виноделия с лабораториями и дегустационными залами с видом на виноградные поля.

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