Главу Белорусской автокефальной православной церкви не пустили в РБ

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Архиепископу Белорусской автокефальной православной церкви Святославу Логину было отказано во въезде в Беларусь, заявила председатель белорусского сообщества в Канаде Валентина Шевченко.

В Минске в субботу открылся VII Съезд белорусов мира, на который в числе гостей были приглашены и религиозные деятели. Логин намеревался принять участие в этом форуме.

По словам Шевченко, глава БАПЦ пытался въехать в Беларусь с территории Украины. Белорусские пограничники отказали ему во въезде, так как он находится в списке лиц, въезд которых в республику нежелателен или запрещен.

Со своей стороны официальный представитель Государственного погранкомитета Антон Бычковский сообщил Sputnik, что ГПК не имеет права подтвердить или опровергнуть факт попытки пересечения белорусской границы лицом, которое внесено в «черный список».

«Такая информация относится к категории персональных данных и не подлежит распространению через СМИ», — сказал он.

Бычковский также подчеркнул, что если тот или иной человек находится в списке лиц, въезд которых в Беларусь нежелателен или запрещен, ему, разумеется, будет отказано во въезде.

Предстоятель Белорусской автокефальной православной церкви, архиепископ Новогрудский Святослав Логин служит в США. Родился в Чернигове в белорусской семье.

Ранее Логин уже сталкивался с отказом во въезде в Беларусь, в последний раз он получил отказ в конце июля 2015 года.

Белорусская автокефальная православная церковь представляет собой объединение нескольких неканонических религиозных организаций, объявивших себя автокефальной (то есть независимой) церковью Беларуси и белорусской диаспоры. C 1944 года церковь действует в эмиграции.

Главой БАПЦ является Предстоятель — Его Высокопреосвященство Святослав (Логин), архиепископ Новогрудский.