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15 июля, источник: Publika.md

Самые высокие зарплаты предлагают работодатели в Кишинёве и Бельцах

Самые высокие зарплаты предлагают работодатели в Кишиневе и Бельцах.

Источник: Publika.md

Национальное агентство занятости населения сообщает почти о 60-ти высокооплачиваемых вакансиях в столице.

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В Кишиневе самые высокооплачиваемые вакансии — на предприятиях, занятых в сферах IT и здравоохранения, а также связанные с управлением и бухгалтерией. Минимальная зарплата, которую предлагают в столице — две тысячи леев, максимальная — 30 тысяч. В других городах, расположенных в центре страны, работодатели готовы платить сотрудникам от 4 до 10 тыс. Вакансии есть в Яловенах и Новых Аненах.

В северном регионе Молдовы больше всего высокооплачиваемых вакансий в Бельцах — почти 30. А максимальная зарплата достигает 10 тысяч. В Единцах свободны два рабочих места с зарплатой 7 тысяч леев.

Реже всего остаются вакантными высокооплачиваемые должности на юге страны. Лишь один работодатель предлагает рабочее место с зарплатой 7 тысяч леев. Это кагульское предприятие, занятое в дорожной сфере.

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