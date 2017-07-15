Самые высокие зарплаты предлагают работодатели в Кишинёве и Бельцах
Самые высокие зарплаты предлагают работодатели в Кишиневе и Бельцах.
Самые высокие зарплаты предлагают работодатели в Кишиневе и Бельцах.
Национальное агентство занятости населения сообщает почти о 60-ти высокооплачиваемых вакансиях в столице.
В Кишиневе самые высокооплачиваемые вакансии — на предприятиях, занятых в сферах IT и здравоохранения, а также связанные с управлением и бухгалтерией. Минимальная зарплата, которую предлагают в столице — две тысячи леев, максимальная — 30 тысяч. В других городах, расположенных в центре страны, работодатели готовы платить сотрудникам от 4 до 10 тыс. Вакансии есть в Яловенах и Новых Аненах.
В северном регионе Молдовы больше всего высокооплачиваемых вакансий в Бельцах — почти 30. А максимальная зарплата достигает 10 тысяч. В Единцах свободны два рабочих места с зарплатой 7 тысяч леев.
Реже всего остаются вакантными высокооплачиваемые должности на юге страны. Лишь один работодатель предлагает рабочее место с зарплатой 7 тысяч леев. Это кагульское предприятие, занятое в дорожной сфере.