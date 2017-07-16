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00:00 (мск), источник: Sputnik.md

В Калараше живет «двойник» Ксении Дели

Девушка, как две капли воды похожая на известную молдавскую модель Ксению Дели, живет в Калараше.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. У известной молдавской модели Ксении Дели, судя по всему, есть двойник. Семнадцатилетняя Яна Карауш из Калараша, как две капли воды похожа на всемирную знаменитость.

Если посмотреть на фотографии двух девушек, то невооруженным взглядом заметно большое сходство черт их лица. У них один оттенок волос и даже похожий макияж.

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