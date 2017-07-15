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18:38 (мск), источник: Lenta.Ru

На Ставрополье появилась газировка «Вождь» со Сталиным

Жительница Ставрополя Наталья Россабина рассказала, что купила в Кавминводах газировку «Вождь» с изображением Иосифа Сталина на этикетке.

По словам женщины, бутылка безалкогольного напитка, разлитого в поселке Иноземцево, обошлась ей в 50 рублей. «Не просто газировали, а добавили в него иноземный плод — гуанабану», — отмечает Россабина.

«В рекламке написали, что прилив сил и бодрость мне теперь обеспечены. Боюсь даже открывать», — добавила она, пошутив в комментариях, что газировку «миксуют троцкисты».

Комментарии
3
Шура Бедламов
да ладно, в 90е кто только не был на этикетках...
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Alex Heavy
В рекламке написали, что прилив сил и бодрость мне теперь обеспечены.....УСЫ ВЫРАСТУТ ТОЧНО
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в н
Новый энергетический напиток-их же запретили в России.
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