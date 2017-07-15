Прогноз погоды на 16 июля
Завтра в Молдове будет пасмурно. Местами пройдут грозовые дожди. Температурный максимум составит 25 градусов. Ветер
Завтра в Молдове будет пасмурно. Местами пройдут грозовые дожди. Температурный максимум составит 25 градусов. Ветер
В Бричанах и Сороках воздух прогреется до 21 градуса, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве столбики термометров поднимутся до отметки +23. В Кишинёве и Тирасполе — до 24-х. В Леове, Комрате и Кагуле будет 25 градусов по Цельсию.
В последующие дни потеплеет. В столице температурный максимум составит 32 градуса. Ночью будет до плюс 14.
Пасмурная погода стоит и на курортах. В Одессе и Констанце 25 градусов, в Варне — на градус больше. В Барселоне воздух прогреется до 28 градусов, в Будве столбики термометров покажут 29 по Цельсию.
В Анталье ожидается 34 градуса, в Ницце — 29. В Салониках будет плюс 25. На египетском побережье воздух прогреется до 40 градусов.