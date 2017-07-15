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15 июля, источник: Publika.md

Прогноз погоды на 16 июля

Завтра в Молдове будет пасмурно. Местами пройдут грозовые дожди. Температурный максимум составит 25 градусов. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках воздух прогреется до 21 градуса, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве столбики термометров поднимутся до отметки +23. В Кишинёве и Тирасполе — до 24-х. В Леове, Комрате и Кагуле будет 25 градусов по Цельсию.

В последующие дни потеплеет. В столице температурный максимум составит 32 градуса. Ночью будет до плюс 14.

Пасмурная погода стоит и на курортах. В Одессе и Констанце 25 градусов, в Варне — на градус больше. В Барселоне воздух прогреется до 28 градусов, в Будве столбики термометров покажут 29 по Цельсию.

В Анталье ожидается 34 градуса, в Ницце — 29. В Салониках будет плюс 25. На египетском побережье воздух прогреется до 40 градусов.

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