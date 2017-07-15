Прогноз погоды на 16 июля

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках воздух прогреется до 21 градуса, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве столбики термометров поднимутся до отметки +23. В Кишинёве и Тирасполе — до 24-х. В Леове, Комрате и Кагуле будет 25 градусов по Цельсию.

В последующие дни потеплеет. В столице температурный максимум составит 32 градуса. Ночью будет до плюс 14.

Пасмурная погода стоит и на курортах. В Одессе и Констанце 25 градусов, в Варне — на градус больше. В Барселоне воздух прогреется до 28 градусов, в Будве столбики термометров покажут 29 по Цельсию.