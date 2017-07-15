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20:16 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В момент ранения Дейдея под Авдеевкой не было обстрелов — СМИ

Согласно информации, единственный обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия начался в 21:30 по позициям вблизи «промзоны». То есть обстрелов из минометов и другого тяжелого вооружения в это время зафиксировано не было.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. В пресс-центре штаба АТО заявили, что в момент ранения депутата Евгения Дейдея на Авдеевском направлении, где он находился, не было зафиксировано никаких обстрелов: ни в районе «промзоны», ни в жилых кварталах. Об этом сообщает «Украинская Правда».

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«14 июля в период до 21:30 никаких обстрелов в районе Авдеевки зафиксировано не было. Единственный обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия начался в 21:30 по позициям вблизи “промзоны”. То есть обстрелов из минометов и другого тяжелого вооружения в это время тем более зафиксировано не было», — сообщили военные, фиксирующие обстрелы.

Начальник пресс-центра АТО Вячеслав Петровский сообщил, что улицы Авдеевки не обстреливались.

«14 июля в течение всего дня обстрелов жилых кварталов Авдеевки не было», — отметил он.

При этом депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук утверждал, что Евгений Дейдей был ранен в «промзоне» Авдеевки.

По информации «Украинской правды», сам Дейдей утверждает, что инцидент произошел с ним в районе Старой Авдеевки, что не является передовой линией.

Издание добавляет, что Дейдей приехал в Авдеевку в полк «Киев». В пятницу, 14 июля, около 17 часов он находился в переулке Школьном в Старой Авдеевке. Там он якобы и получил ранение. Он утверждает, что услышал взрыв, а что дальше с ним происходило, не знает. Он также не знает, кто доставил его в больницу в Покровском.

По информации источников «Украинской правды», диагноз, который врачи поставили Дейдею: огнестрельное осколочное сквозное ранение мягких тканей.

Ранее сообщалось, что Дейдей получил тяжелое ранение в прифронтовой Авдеевке.

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