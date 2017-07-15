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15 июля, источник: "РИА Новости" Украина

Обнародовано сообщение Вороненкова, отправленное за 2 минуты до гибели

Как сообщил Антон Геращенко, Денис Вороненков написал ему СМС в 11.21. Это было сообщение о том, что он сбросил Геращенко интервью и попросил посмотреть его.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко показал СМС-сообщение, которое отправил бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков за две минуты до смерти.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.

«Денис Вороненков погиб в 11.23. А последнее свое СМС он написал мне в 11.21, это было СМС о том, что он мне сбросил интервью и написал мне о том, чтобы я посмотрел его. “Главред вчера был в восторге и сказал, что на одном дыхании читается”. Я ответил “Гуд”, через несколько минут Дениса не стало», — сказал Геращенко в эфире телеканала «112 Украина», демонстрируя при этом телефон с СМС-сообщением от Вороненкова.

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