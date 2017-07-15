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23:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз

Врачи обнаружили и достали из глаза британской пенсионерки 27 линз, которые она забыла снять. Об этом сообщает издание британской Ассоциации оптометристов Optometry Today.

Они были обнаружены во время осмотра глаза 67-летней пациентки, пришедшей удалять катаракту. Врачи обратили внимание на синеватую пелену на глазном яблоке женщины, которая оказалась склеившимися контактными линзами.

Детали удалили в течение двух сеансов. Женщина, носившая линзы в течение 35 лет, рассказала, что списывала постоянный зуд на возраст и сухость в глазах.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 2014 году сообщалось, что американские инженеры разработали контактные линзы со способностью вывода визуальной информации непосредственно на глаза. Проект финансировался ВВС США, желавшими получить на выходе новое устройство для пилотов.

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