Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз

Они были обнаружены во время осмотра глаза 67-летней пациентки, пришедшей удалять катаракту. Врачи обратили внимание на синеватую пелену на глазном яблоке женщины, которая оказалась склеившимися контактными линзами.

Детали удалили в течение двух сеансов. Женщина, носившая линзы в течение 35 лет, рассказала, что списывала постоянный зуд на возраст и сухость в глазах.