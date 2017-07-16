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02:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Кустурица рассказал о причинах своего хорошего отношения к Путину

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица рассказал RT о причинах своего хорошего отношения к президенту России Владимиру Путину.

Источник: Reuters

«Мне очень нравится джентльменская позиция Путина, то как он поднял Россию с самого низа во времена Ельцина и поставил страну, как вернул народу гордость за свою историю и культуру», — сказал он.

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Кустурица указал, что симпатизирует Путину в целом ряде вопросов. Он согласен с позицией Путина по поводу запрета продуктов из ГМО в России, поскольку в мире все меньше натуральной еды.

Также он рассказал, что некоторые люди воспринимают его слова про Путина с негативом. «Однажды я сказал, что разрешил бы Путину поставить ракеты у себя на балконе. После этого у меня даже был разговор с женой, в котором я сказал, что это была шутка. Но были те, кто совершал на меня яростные нападки, искренне веря в то, что это реально возможно», — поделился он.

9 июля в интервью Journal du Dimanche Кустурица рассказал, что после того, как Владимир Путин стал президентом России, сербы стали чувствовать к себе уважение. Также он нелестно отозвался о президенте США Дональде Трампе, назвав его «некомпетентным и провоцирующим заговоры».

4 июля стало известно, что Кустурица со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra собирается дать в Крыму первый и единственный концерт 23 июля.

В ноябре 2016 года Владимир Путин вручил сербскому режиссеру орден Дружбы.

62-летний Эмир Кустурица дважды удостаивался «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля — за ленты «Папа в командировке» и «Андеграунд».

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