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07:18 (мск), источник: Kazinform

Об упомянутой Президентом РК 1500-летней находке рассказал ученый

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — О 1500-летней домбре, которую упомянул Глава государства Нурсултан Назарбаев недавно на пятом Всемирном курултае казахов, рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» ученый, тюрколог Каржаубай Сарткожаулы.

Источник: Kazinform

Об этой домбре исследователь узнал от жителя Монголии, который рассказал ему о ценной находке.

«Удивительная находка была сделана случайно — в 2008 году житель Ховдинского аймака Западной Монголии, чабан по имени Дандар обнаружил в пещере Нухэн-хад горы Жаргалант-Кайырхан, одном из отрогов хребта Монгольского Алтая, музыкальный инструмент с согнутым грифом и отнес его учителю аульной школы Ч. Энхтуру. Тот передал информацию о находке в Институт археологии Академии наук Монголии в Улан-Баторе и попросил прислать археологов», — отметил Каржаубай ага.

По информации ученого, 25 июня 2008 года группа археологов под руководством Ц. Турбата провела раскопки в местности Нухэн-хад. Они опубликовали статью о тайнах пещеры в сборнике «Археологийнсудлал». В этой статье, наряду с результатами проведенных археологических раскопок, есть рисунок музыкального инструмента и других находок (скелет человека, седло, стремя, лук, колчан, стрелы).

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Этим фактом заинтересовались немецкие исследователи, ученые из Казахстана. Они пришли к выводу, что найденная домбра является самым старейшим среди струнных музыкальных инструментов, существующих в мире, оценили его в качестве чрезвычайно ценного экспоната. Во время экспедиции в Монголию Каржайбай Сарткожаулы выполнил точную копию домбры и передал ее в Музей музыкальных инструментов Республики Казахстан в 2010 году. Навершие домбры выполнено в зверином стиле, столь распространенном у саков, в форме головы лошади либо оленя, на ее повержности есть надписи тюркским руническим письмом и изображения животных.

Всего на ней пять надписей на древнетюркском языке. Одна из них гласит: «Жұпар күй әуені сүйсіндірді» (Насладился благоухающей музыкой). Изготовлен инструмент из цельного дерева, струны не сохранились, шейка от времени приподнялась вверх, из-за чего некоторые ученые сделали вывод и попытались воссоздать ее в виде арфы. Другие предполагали, что это кобыз (комуз).

Каржаубай Сарткожаулы считает, что инструмент, найденный на горе Жаргалант-Кайырхане, имеет 90%-ное сходство с казахской домброй и тувинским инструментом икел. Поскольку отмечается большое сходство по форме с домброй, этому инструменту дали название «Ата домбра». Инструмент был восстановлен в соответствии с реконструкцией тюрколога и с 2012 года включен в концертную программу оркестра Республики Казахстан. Он вошел в состав музыкальных инструментов ансамбля «Древние тюрки» под руководством Сапара Искакова, который, исполняя удивительные мелодии древних кюйев в Музее кобыза в городе Астане.

Как отметил на своей странице в Facebook министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, первым о такой ценной находке — старинной домбре сообщил доктор филологических наук, кандидат исторических наук, академик Международной академии Чингисхана, член Международной академии тюркской истории имени Ататюрка, тюрколог, профессор, директор Центра тюркологии и алтаистики Каржаубай Сарткожаулы.

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