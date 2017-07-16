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09:45 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На трассе в Северо-Енисейском районе водители угостили медвежонка пряниками

Медвежонок вышел на трассу Епишино — Северо-Енисейский.

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В Северо-Енисейском районе водители встретили медвежонка. Видео появилось на YouTube 13 июля.

На кадрах видно, как медвежонок вышел на трассу Епишино — Северо-Енисейский. В какой-то момент он вплотную подошел к автомобилю, около которого находился автор видео, и начал ломать боковое зеркало машины.

Владелец автомобиля отогнал животное криками, а потом решил угостить его пряниками. Сначала мужчина кинул ему один пряник, а затем — целый пакет со сладостями. С ним он убежал в лес.

Пользователи сети осудили поступок водителей, указав на то, что медведей подкармливать нельзя. Ведь такие животные привыкают ходить на дорогу.

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