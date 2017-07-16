На трассе в Северо-Енисейском районе водители угостили медвежонка пряниками
Медвежонок вышел на трассу Епишино —
Медвежонок вышел на трассу Епишино —
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На кадрах видно, как медвежонок вышел на трассу Епишино —
Владелец автомобиля отогнал животное криками, а потом решил угостить его пряниками. Сначала мужчина кинул ему один пряник, а затем — целый пакет со сладостями. С ним он убежал в лес.
Пользователи сети осудили поступок водителей, указав на то, что медведей подкармливать нельзя. Ведь такие животные привыкают ходить на дорогу.