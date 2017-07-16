На трассе в Северо-Енисейском районе водители угостили медвежонка пряниками

<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:75.0%"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/0b2yIrIhwJ0?ecver=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen></iframe></div> Во время загрузки произошла ошибка.

В Северо-Енисейском районе водители встретили медвежонка. Видео появилось на YouTube 13 июля.

На кадрах видно, как медвежонок вышел на трассу Епишино — Северо-Енисейский. В какой-то момент он вплотную подошел к автомобилю, около которого находился автор видео, и начал ломать боковое зеркало машины.

Владелец автомобиля отогнал животное криками, а потом решил угостить его пряниками. Сначала мужчина кинул ему один пряник, а затем — целый пакет со сладостями. С ним он убежал в лес.