Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: "ядерный поезд" России выходит из депо
Кофе продлевает жизнь
Эксперт рассказал, чем грозит России скандал с турбинами Siemens
В России набирает популярность нoвый вид жилищного мошенничествa
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
СМИ: Макрон и Трамп признали поражение перед Путиным
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Путин вмешался в постройку атомного ледокола из-за Украины – СМИ
«Россия на крючке»: эксперт о планах США по Крыму
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
«Несбыточная мечта»: NI о новейшем атомном авианосце РФ
«Россия на крючке»: эксперт о планах США по Крыму
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
09:38 (мск), источник: AmurMedia.ru

Ремонт дороги на улице Производственной начнется в Хабаровске с 17 июля

Работы будут вестись на трех участках.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 16 июля, AmurMedia.

С понедельника начнется ремонт дороги на улице Производственной в Индустриальном районе города Хабаровска. На этой улице работает несколько предприятий, руководители которых обратились в администрацию Хабаровска с просьбой привести дорогу в надлежащее состояние, и кроме того, предложили поучаствовать в процессе, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Протяженность части магистрали, подлежащей ремонту в текущем году, составляет 1094 погонных метра. Работы будут вестись на трех участках.

На реконструкцию первого из них, протяженностью 201 погонный метр, будет потрачено по программе благоустройства территорий города на 2017 год около 10 млн рублей. Работы здесь начнутся 17 июля, их окончание по графику — октябрь нынешнего года.

Ремонт второго участка дороги протяженностью 78 метров потребует 3,5 млн рублей. В настоящее время готовится аукционная документация с целью определения подрядной организации для производства работ. Кроме того, 13 предприятий, использующих дорогу как подъездную, изъявили желание оказать помощь. Сейчас на стадии завершения проект соглашения о принятии долевого участия в ремонте полотна между предприятиями и комитетом по управлению Железнодорожным районом.

Реконструкция третьего, самого большого участка, длиной 815 метров обойдется более чем в 35 млн рублей. Подрядчик будет выбран по итогам аукциона. Ремонт будет финансироваться по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Хабаровской городской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» за счет средств городского, краевого и федерального бюджетов. Ориентировочный срок начала работ — 10 августа, окончания работ — 20 октября 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Дрифтер из Хабаровска вошел в тройку лучших на четвертом этапе РДС-Восток
«Грузинские авиалинии» сокращают число авиарейсов
В США ввели в строй новейший ракетный эсминец «Джон Финн»
Макрон: Трамп подумает об участии США в Парижском соглашении
Скончался актер Владимир Толоконников
Турки вместо гудков услышали на мобильном поздравление Эрдогана
СК начал проверку после пожара с семью погибшими в Братске
В Марий Эл опрокинулся автобус с рабочими
Спорт
Россиянки Веснина и Макарова выиграли Уимблдон в парном разряде Для российской пары эта победа стала третьей на турнирах Большого шлема
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам Ради главной роли в боевике «Взрывная блондинка» актрисе пришлось выдерживать невероятные физические нагрузки
Недвижимость
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Компенсацию дольщикам ограничат до цены 100 кв. м жилья
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь