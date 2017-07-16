Ремонт дороги на улице Производственной начнется в Хабаровске с 17 июля

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 16 июля, AmurMedia.

С понедельника начнется ремонт дороги на улице Производственной в Индустриальном районе города Хабаровска. На этой улице работает несколько предприятий, руководители которых обратились в администрацию Хабаровска с просьбой привести дорогу в надлежащее состояние, и кроме того, предложили поучаствовать в процессе, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Протяженность части магистрали, подлежащей ремонту в текущем году, составляет 1094 погонных метра. Работы будут вестись на трех участках.

На реконструкцию первого из них, протяженностью 201 погонный метр, будет потрачено по программе благоустройства территорий города на 2017 год около 10 млн рублей. Работы здесь начнутся 17 июля, их окончание по графику — октябрь нынешнего года.

Ремонт второго участка дороги протяженностью 78 метров потребует 3,5 млн рублей. В настоящее время готовится аукционная документация с целью определения подрядной организации для производства работ. Кроме того, 13 предприятий, использующих дорогу как подъездную, изъявили желание оказать помощь. Сейчас на стадии завершения проект соглашения о принятии долевого участия в ремонте полотна между предприятиями и комитетом по управлению Железнодорожным районом.