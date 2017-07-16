Активность клещей в Красноярском крае снизилась

В Красноярском крае снизилась активность клещей. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора. Однако в ведомстве обращают внимание на то, что опасность пострадать от присасывания этих насекомых сохраняется.

За прошедшую неделю в результате присасывания клещей за медицинской помощью в больницы края обратилось 18 587 человек. Отмечается, что этот показатель не превышает среднемноголетние уровни. Однако это на 25,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В Красноярске же за прошедшую неделю по поводу укусов клещей обратились за медпомощью 159 человек, в том числе 31 ребенок.