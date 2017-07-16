Активность клещей в Красноярском крае снизилась
Однако опасность пострадать от присасывания этих насекомых сохраняется.
Однако опасность пострадать от присасывания этих насекомых сохраняется.
В Красноярском крае снизилась активность клещей. Об этом сообщает
За прошедшую неделю в результате присасывания клещей за медицинской помощью в больницы края обратилось 18 587 человек. Отмечается, что этот показатель не превышает среднемноголетние уровни. Однако это на 25,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В Красноярске же за прошедшую неделю по поводу укусов клещей обратились за медпомощью 159 человек, в том числе 31 ребенок.
Интересно, что в крае была проведена акарицидная обработка более 4 тыс. га территории. Кроме того, продолжают работают пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности клещевыми инфекциями.