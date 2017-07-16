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09:56 (мск), источник: Sputniknews.kz

Дождливая погода с градом сохраняется в Казахстане

Дождливая погода прочно обосновалась на территории северных и восточных областей Казахстана.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 16 июля — Sputnik. Дожди с грозами, град ожидается в воскресенье, 16 июля, на большей территории Казахстана, лишь на западе и юге республики ожидается погода без осадков, сообщает Казгидромет.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, днем Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается гроза, град, усиление ветра 15−20 м/с.

Также в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ночью — местами туман.

В Жамбылской, днем Кызылординской областях местами ветер 15−20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Алматинской, Актюбинской областях днем местами гроза, в Актюбинской области с усиление ветра 15−20 м/с.

Днем в Атырауской, местами Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

В Южно-Казахстанской, местами Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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