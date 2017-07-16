Дождливая погода с градом сохраняется в Казахстане
Дождливая погода прочно обосновалась на территории северных и восточных областей Казахстана.
Дождливая погода прочно обосновалась на территории северных и восточных областей Казахстана.
АСТАНА, 16 июля — Sputnik. Дожди с грозами, град ожидается в воскресенье, 16 июля, на большей территории Казахстана, лишь на западе и юге республики ожидается погода без осадков, сообщает Казгидромет.
В Акмолинской, Костанайской,
Также в Акмолинской и
В Жамбылской, днем Кызылординской областях местами ветер 15−20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.
В Алматинской, Актюбинской областях днем местами гроза, в Актюбинской области с усиление ветра 15−20 м/с.
Днем в Атырауской, местами
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