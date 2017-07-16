Скончался Владимир Толоконников
Скончался актер театра и кино Владимир Толоконников. Эту информацию подтвердили в Республиканском Академическом театре русской драмы имени Лермонтова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Скончался актер театра и кино Владимир Толоконников. Эту информацию подтвердили в Республиканском Академическом театре русской драмы имени Лермонтова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Владимир Толоконников родился 25 июня 1943 года в городе
В 1973 году окончил актерский факультет Ярославского театрального училища. Широкую известность получил после телефильма Владимира Бортко «Собачье сердце» по одноименной повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова.
Также сыграл главную роль в фильме П. В. Точилина «Хоттабыч», воплотив на экране образ древнего джинна, столкнувшегося с современной
Последние годы служил в Академическом театре русской драмы имени Лермонтова и параллельно снимался в кино. Был женат, вырастил двух сыновей, младший из которых по профессии также актер театра и кино.