Скончался Владимир Толоконников

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Владимир Толоконников родился 25 июня 1943 года в городе Алма-Ата. Советский и казахстанский актер театра и кино, заслуженный артист Казахской ССР.

В 1973 году окончил актерский факультет Ярославского театрального училища. Широкую известность получил после телефильма Владимира Бортко «Собачье сердце» по одноименной повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Также сыграл главную роль в фильме П. В. Точилина «Хоттабыч», воплотив на экране образ древнего джинна, столкнувшегося с современной интернет-культурой. За роль Хоттабыча получил Кинонаграду MTV-2007 в номинации «Лучшая комедийная роль». Толоконников снялся в более 60 фильмах и сериалах.

Последние годы служил в Академическом театре русской драмы имени Лермонтова и параллельно снимался в кино. Был женат, вырастил двух сыновей, младший из которых по профессии также актер театра и кино.